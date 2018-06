Cuestión de protones

"Somos residuos radioactivos". Mil millones y un protón y mil millones de antiprotones en colisión se aniquilaron, y "el protón que sobrevivió somos nosotros", dijo el madrileño Luis Álvarez-Gaumé, renombrado físico teórico que trabaja en la New York Estate University en Stony Brook (SUNY) y el CERN (Centro Simons de Geometría y Fisica, laboratorio europeo de física de partículas) en Ginebra (Suiza). La cita en La Nau se titulaba: "El lado oscuro del universo".

La ciencia es noticia tras años de desinterés, "Ningún presidente del Gobierno español ha visitado el CERN: ni González, ni Aznar, ni Zapatero, ni Rajoy", declaraba a El País hace tres años, el expatriado científico. Tal parece que los rumores apuestan por una posible instauración del Ministerio de Ciencia. "En los últimos años hemos aprendido mucho a nivel microscópico y macroscópico; la naturaleza nos ha dado un tratamiento de shock desde hace diez o quince años". Álvarez-Gaumé habló de que: "El tiempo ya no se cuenta en segundos, eso es de horteras, ahora se mide en centímetros". Explicaciones y frases cautivaron al público; "hay física que no entendemos". Al proyectarse, ("A los físicos nos gusta pensar en dibujitos"), la icónica y compacta máscara con respirador de Darth Vader, diseñada por el ilustrador estadounidense Ralph McQuarrie, dijo: "Lo que podemos decir es que el lado oscuro está en todos los sitios". En "La Voz de Asturias.es", con fecha de septiembre pasado se apunta: "no es tranquilizador acostarse sabiendo que tu vecino tiene una bomba H, y menos si tu vecino es Kim Jong-un". Hablando de la energía oscura Álvarez-Gaumé la definió "como si fuera un objeto sin gravitación".

En pie durante la exposición confesó que: "Los físicos tenemos el baile de San Vito; prefiero estar de pie que sentado". Durante la cita al tratar del medio interestelar, aseveró que "el universo irá lento" en su desaparición. "Trece mil cuatrocientos millones de años de edad tiene hoy en día el universo", un cosmos surgido del gran estallido (Big Bang). "Yo no puedo decir de donde vino esa energía original", pero sí que "el espacio y el tiempo son los que crecen" y que "las galaxias se atraen unas a otras". En el hinduismo se encuentra la representación religiosa más cosmológica: la danza cósmica de Shiva; conteniendo los símbolos de la creación, destrucción, expansión y contracción.

La protonterapia: "radioterapia de protones es el tratamiento de elección en muchos tipos de cáncer; está indicada para más del 15% de pacientes de radioterapia", informa "foronuclear.org., soporte digital que anuncia: "el Grupo Quirónsalud (comprado por la multinacional alemana Fresenius Helios cuyo mayor accionista es la Fundación sin ánimo de lucro Else kröner-Fresenius-Stiftung) ha puesto en marcha un proyecto para la creación del primer centro de protonterapia de España (con una inversión de cuarenta millones de euros), que previsiblemente iniciará a tratar a los primeros pacientes a principios de 2019", estará a disposición tanto de la sanidad pública como de la privada.

"Perdemos investigadores jóvenes a espuertas y tenemos que escuchar idioteces como lo de la leyenda urbana", ("el país.com" 16/12/2014). La premisa para con la investigación ha sido anular el gen competitivo del país auspiciando la pobreza como única fórmula. Mujeres y hombres de la física, astrofísica, biología o neurociencia se han visto obligados a emigrar a Estados Unidos, Suecia, Francia o Suiza. "Me voy de un sistema anquilosado, enfermizante, incapaz de resolver sus problemas", denunciaba un joven científico en la citada fuente informativa.

Salvador Dalí, creador ante todo, confesaba: "Cuando no entiendo algo, me invento el significado de las palabras. En el lenguaje científico, todas las palabras tienen magia. No puedo ser tan amplio en conocimientos como Leonardo da Vinci porque la ciencia ha hecho muchos progresos y hoy día es imposible abarcarla totalmente", palabras recogidas por el periodista y escritor villalbés (Lugo), Antonio D. Olano en su libro "Dalí secreto", editado hace más de cuarenta años. En todo este tiempo el frenazo de apoyos a la ciencia nacional ha sido tan aniquilador que ni el genio surrealista del figuerense marqués de Dalí y Púbol lo hubiese conjeturado.

Albert Einstein en carta fechada el lunes diecisiete de febrero de mil novecientos dos, escribía a la matemática serbia Mileva Maric Ruzic: "Tesoro: La elección de los funcionarios se hace de tal manera que Haller hace la propuesta y el Consejo Federal nombra; así que apenas quedan dudas. Además dijo con cierto desprecio que la plaza es del grado más bajo y que casi nadie me la podía disputar. No me gustó que dijera eso. ¡A nosotros nos importa un pepino! (Oscar Mondadori). Newton al ser preguntado por la forma en que descubrió la ley de la gravitación universal, respondió: "Pensando en ello constantemente", ("Isaac Newton, una vida", Richard S. Wesrfall).

La imaginación vuela al escuchar del físico Álvarez-Gaumé: "Cada uno de nosotros tenemos nuestro cono de luz, es aquello a lo que yo puedo influenciar"; extrapolando tal afirmación a sistemas de orden jerárquico, tal como define el antropólogo Marvin Harris: "El poder político genuino depende de su capacidad para expulsar o exterminar cualquier alianza previsible de individuos o grupos insumisos", y con tal postura recogida en el libro "Jefes, cabecillas, abusones", el totalitarismo queda retratado con vigencia constatada. También la ciencia especular tuvo su momento en la sesión de Álvarez-Gaumé: "El mundo dentro del espejo es tan posible como el mundo fuera del espejo; un espejo consistente con la paridad sería el pintado por Magritte (Hombre mirándose la nuca)";y de ello habla Javier Navarrete Varela en el capítulo "Al otro lado del espejo" donde enumera personajes novelescos, cinematográficos e infantiles como el de "Alicia a través del espejo" de Lewis Carroll (seudónimo del reverendo Charles Lutwidge Dodgson): "la ciencia supone ya la posible existencia de numerosos universos paralelos que se apilan como las capas de un pastel de milhojas y en lo que nuestra realidad se recrea en todas sus posibles combinaciones".

"Mientras íbamos andando, mi tío murmuraba: -¡Pero la brújula! ¡La brújula que señalaba el norte! ¿Cómo se explica esta anomalía? –Lo mejor-dije yo con el mayor desdén-es no explicarla.–¡No explicarla! ¡Un profesor de Johannaeum, que no encuentra la razón de un fenómeno cósmico! ¡Qué vergüenza!", ("Viaje al centro de la Tierra", Julio Verne).