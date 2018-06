L'hora de Compromís

Com els bons alumnes que aproven l'examen i obtenen una recompensa, els diputats de Compromís que han contribuït a fer president Pedro Sánchez hauran de negociar-ne les contrapartides. Ja sé que l'important era tirar del govern un partit marinat en la corrupció; però en política no hi ha menjar gratis (només en una ratonera el formatge és debades); i com que el PSOE no té majoria absoluta, ha de concertar acords per a governar. Compromís només li ha de dir el que Lauren Bacall a Bogart: «Si em necessites, xiu-la» i pactar compensacions per als valencians com ha fet el PNB per als bascos. En política, cada partit recita l' Antón Pirulero: «cada cual atiende su juego».

Tot i que no sabem què ens depararà el nou executiu en un futur que, com de costum, continuarà sent imperfecte, és segur un canvi de paradigma en les relacions entre Madrid i València, caracteritzat pels recursos d'inconstitucionalitat interposats pel govern espanyol a fi d'entrebancar les polítiques del Consell. Pel que fa al canvi del model de finançament, hi ha qui creu que tot serà diferent amb Sánchez. És una d'eixes esperances que tenen els malalts greus quan canvien de metge. Però pensar que el nou model arribarà a rams de beneir aquesta legislatura, i que ens faran costat les comunitats més afavorides en les balances fiscals (Andalusia, Extremadura i Castella-la Manxa) si, per a millorar-nos a nosaltres, s'han de perjudicar elles, és cridar gol abans d'entrar el baló a la porteria.

Que la Fundació Conexus demane ministres valencians, com si haguera trobat el sant Grial de poder influir en l'Estat, és desconèixer la història. Hem tingut al govern vicepresidents, ministres d'Economia i fins i tot expresidents autonòmics sabedors que als pressupostos de la Generalitat li falten diners o li sobren mesos. Algú pot dir en què ens han beneficiat? No ens enganyem i practiquem la política de reciprocitat: donar (els vots de Compromís) per a rebre. Si Sánchez rep els actius, que accepte també els passius.