Las ideologías

Yo siempre digo que la gente más conexa a nivel ideológico es la de derechas que, siguiendo su pensamiento conservador, intenta mantener lo que tiene y, a ser posible, pillar algo más. En ese sentido el PP ha sido siempre modélico, nunca me ha llevado a engaño, y al parecer a los jueces tampoco.

Donde siempre han existido problemas de cohesión ideológica ha sido en las izquierdas, ya que lo que supuestamente les caracteriza es priorizar el interés común sobre el propio y repartir equitativamente; igualar, más que extremar las diferencias. A nivel de palabra el discurso está bien hilvanado: atacar a los bancos, a los ricos, a la reforma laboral, a los mercados... defendiendo un estado social y una economía de la suficiencia en la que todos puedan vivir dignamente. Pero en la práctica hay una gran tendencia a la contradicción, sobre todo según aumenta el poder, la edad, o ambas cosas. Se dice que es fácil predicar el socialismo cuando no se tiene nada, mientras que cuando uno comienza a tener algo, tiende a hacerse conservador. Es decir que la tendencia es evolucionar de la izquierda a la derecha, y no al contrario. Felipe González sería un ejemplo paradigmático.

Pero resulta que ahora no se necesita tener algo para ir creando una profunda brecha entre las palabras y los hechos, que es por lo que hay que conocer a las personas, y sobre todo a los políticos. No dudo que Iglesias pensara en vivir siempre en Vallecas, pero los cambios vitales o la paternidad no necesariamente desembocan automáticamente en chalés con piscina privada y vivienda de invitados en una urbanización de élite. También hay adosadas, con o sin piscina comunitaria, en pequeños pueblos cercanos a la gran urbe.

¿Es necesario que el político viva según la ideología que defiende? Yo entiendo que sí, si pretende ser creíble. La derecha predica que todos pueden ser ricos y pone como ejemplo su propio afán de enriquecimiento. Pero no se puede criticar al capitalismo y a los bancos con la misma credibilidad después de pedir un crédito de 600.000 euros a 30 años para poder vivir como la élite. Lo dicho: es más fácil defender el darwinismo social, sobre todo si uno pertenece a la cúspide de la cadena trófica, que predicar el reparto hacia la base y a la vez comenzar a subir escalones hacia la cima. Para ser ejemplar en política de izquierdas hay que seguir el ejemplo de Pepe Mújica, que siendo presidente de Uruguay seguía viviendo en su casita modesta y con su viejo coche de siempre.

Pero en España todo es diferente. Nada es según se espera, ni desde luego según se dice.