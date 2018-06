Nuevos retos del consumo sostenible: el «prosumidor»

El término prosumidor está de actualidad. Se trata de un acrónimo formado por la palabra inglesa producer (productor) y la palabra consumer (consumidor). Se utiliza para designar a las personas consumidoras responsables, exigentes dentro de distintos ámbitos, pero por lo general hace referencia a los consumidores que ejercen su papel como ciudadanos activos dentro de una política sostenible, en toda la extensión de su término desde el punto social.

La semana pasada participábamos en unas interesantes jornadas de la entidad Avaesen en colaboración con la Generalitat Valenciana dedicadas a las nuevas oportunidades de negocio en el sector de las energías renovables. Estas jornadas contaron con la participación de empresas del sector de energías renovables, administraciones y entidades ciudadanas. Sirvieron sobre todo, para reflexionar sobre el cambio de paradigma dentro de dichas energías y conocer de primera mano la recuperación de un sector importantísimo no sólo desde el punto de vista económico sino también desde un punto de vista medioambiental.

Tanto el conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, como las propias personas consumidoras reivindicábamos la figura del prosumidor como elemento necesario para el cambio de hábitos y de costumbres. Lo vemos preciso dentro de un sector energético que necesita de un nuevo impulso con la puesta en marcha de iniciativas pioneras que fomenten acciones necesarias para nuestro medio ambiente. Cabría destacar el autoconsumo y la utilización por parte del sector industrial de energías renovables y no contaminantes que ayuden a cuidar de nuestro planeta ante la falta más que evidente de recursos naturales de todo tipo.

La Generalitat Valenciana, a través del Ivace, ha puesto en marcha distintas líneas de colaboración para potenciar el autoconsumo entre las personas consumidoras y el propio sector empresarial con el fin de potenciar aquellas propuestas que favorezcan el desarrollo de acciones enfocadas al uso de energías renovables. En el complejo mundo en el que nos estamos moviendo se intuye una falta de legislación estatal clara y contundente que elimine todo tipo de trabas para un sector necesario en nuestro país y sobre todo en nuestra Comunitat.

No obstante, aún así, desde nuestro ámbito de personas consumidoras creemos que es necesario también, el desarrollo de acciones de promoción destinadas no sólo al sector empresarial sino también de manera particular a la ciudadanía que todavía sigue desconociendo los beneficios del autoconsumo y de la utilización de las energías renovables. Cada vez, son más las administraciones que apuestan por ellas, pero aún así la ciudadanía sigue desconociendo las bondades de la puesta en marcha de acciones que contribuyan a la utilización de las mismas siendo ellos los grandes beneficiados. Hay que reconocer los esfuerzos del sector, del Ivace y de la propia Dirección General de Industria y Energía, pero hay que seguir insistiendo en el cambio de hábitos de las personas consumidoras que cada vez más tenemos que ser más exigentes y responsables con nuestras acciones diarias, ya que en definitiva la puesta en marcha de estas iniciativas supondrán a corto plazo, un ahorro económico para nuestras maltrechas economías diarias.

La apuesta por el autoconsumo es más necesaria que nunca, los prosumidores necesitamos de gestiones como las que poco a poco van viendo la luz en algunas administraciones. Para ello, sin dudarlo, hay que establecer acciones en materia de economía colaborativa entre todos los sectores implicados, cooperativas, campañas de educación, acciones de promoción, campañas institucionales, legislación flexible, beneficios fiscales, coches eléctricos? En definitiva, un sinfín de medidas que favorezcan el cambio de costumbres de las personas consumidoras que cada vez más, serán más cuidadosas con el planeta en el que vivimos.