Sin piedad

En alguna ocasión hemos señalado que la entrada de nuestro país en la Unión Europea ha sido una bendición para nuestro medio ambiente. La serie de Directivas de carácter ambiental que han ido aplicándose en los últimos treinta años han tenido como resultado una mejora considerable en materia de protección y gestión del medio. De no ser así, estaríamos peor en muchos aspectos por nuestra dejadez, improvisación, y la escasa importancia que nuestras administraciones conceden a las cuestiones ambientales. Ningún gobierno de la democracia se ha planteado dar rango de vicepresidencia al medio ambiente, cuando es la materia de política trasversal más importante en las sociedades contemporáneas. En 1991 se aprobó una directiva para la depuración de aguas residuales de las ciudades. El objetivo era, y es, mejorar constantemente la calidad de las aguas de nuestros ríos y costas. Todos los países de la Unión teníamos un calendario muy claro para el cumplimiento de los principios establecidos en esta norma de obligado cumplimiento. Construcción de plantas de tratamiento del agua residual en las condiciones exigidas por la directiva y según el medio al que verter el agua depurada. Hace unos días se hizo publica la sentencia de la Comisión Europea contra el reino de España por incumplimiento de la directiva de depuración de agua residual urbana. Diecisiete ciudades de nuestro país que debían haber cumplido esta directiva desde 2004 no cumplen los requisitos establecidos en la misma. El resultado: doce millones de euros de multa más once millones más por cada semestre que se siga incumpliendo la Directiva. Europa no tiene piedad en este tema, afortunadamente. Si no se cumplen las directivas, sanción económica al canto. Ahora a pagar y a cumplir. No es la única directiva de carácter ambiental que ha supuesto sanción para nuestro país. Nos cuesta cumplir los plazos. Lo dicho, menos mal que Europa dicta las grandes políticas ambientales mediante normas de obligado cumplimiento.