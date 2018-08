Psicofonies

El dijous 26 de juliol, a les portes de la paralització estiuenca de la vida cultural i política a la nostra ciutat, tingué lloc l´estrena del llargmetratge Psicofonías: las voces desconocidas, dirigit per José Moral i produït per José Luis Martínez. Entre l´elenc artístic del docudrama, l´actor televisiu Juan Gea, que veiem en la popular sèrie El Ministerio del Tiempo. Entre els entrevistats, noms mítics de la recerca paranormal. La banda sonora ha corregut a càrrec del grup suec In Slaughter Natives. Ara bé, què té d´especial aquest film i per què n´hi parle?

És cert que les televisions privades i públiques ens tenen acostumats a productes semblants de diferents temàtiques, de factures distintes, també de durades i mitjans ben diversos, però tots disposen d´un clar recolzament industrial. Si les produeixen les mateixes cadenes, serà evident la seua eixida pública; si són pel·lícules privades amb fons públics, la part més delicada de l´afer també estaria solucionada. Tanmateix Psicofonías, i sobta llegir uns títols de crèdit tan nets, no ha comptat amb cap ajut, subvenció o préstec públic (ni tampoc privat aliè als seus promotors), per això el seu rodatge s´ha estés més d´una dècada (Sinesio Darnell va faltar l´any 2011).

Segonament, José Moral i José Luis Martínez, però pocs se´n recordaran, codirigiren, entre 1999 i 2000, una altra peça, aquesta de ficció, i també amb capital privat valencià, que ha esdevingut un film de culte: Estigmas. Presentada en un reduït nombre de festivals i en espais d´art contemporani, visualment resulta de gran impacte, tant per allò que narra com per la potència de les imatges. Psicofonías també guarda vincles amb ella, però on Estigmas era ucronia, aquesta darrera és alçament estricte d´una història i d´uns testimonis. Cal dir també, quant a reivindicació valenciana, que la banda sonora de totes dues pel·lícules ha estat publicada per la productora discogràfica GH Records, dirigida per Avencio Delgado a Ciutat.

Terçament i última, José Moral i José Luis Martínez, des del seu primer curtmetratge junts, La glorificación del icono traumático (1998), han participat en nombroses produccions independents, comercials i minoritàries; Moral ha enregistrat també un parell de discos com a líder del seu grup de trash metal Stormwrath; Martínez ha participat com a actor en sèries espanyoles. És a dir, tots dos són persones vinculades al món audiovisual valencià més compromés en el sentit estètic, i, en el cas de José Moral, del dark.

Resulta molt trist que propostes estètiques tan innovadores i estranyes com les d´aquest parell de realitzadors continuen destinades a la marginalitat. Tal volta caldria plantejar-se si amb determinades polítiques culturals de caire folclòric, marcades ideològicament i infantilitzadores no s´està convertint la ciutadania en un ramat de consumidors sense criteri. En el tediós ambient happy flower que viu València, seria sobretot necessari i imperiós un retorn a la radicalitat, a la incomoditat necessària i existencial que és la base de qualsevol cultura.