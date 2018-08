La renda familiar i les reformes laborals

Ja fa mesos que des de diferents àmbits de l'esfera pública, partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials i, fins i tot, de les pròpies institucions de l'Estat, es llança el missatge que la recuperació econòmica ha d'arribar també a les famílies. Es reconeix així, implícitament, que s'ha entrat en una dinàmica afavoridora dels desequilibris socials, on la classe treballadora és la gran perjudicada.

Aquesta afirmació es fa més explícita, si s'analitzen els indicadors estadístics; però, per allunyar qualsevol ombra de dubte sobre la imparcialitat de l'analista, farem servir les conclusions de l'Informe de l´OCDE sobre l'ocupació a l´Estat espanyol. Aquest informe, a grans trets, conclou que: encara arrosseguen una taxa de desocupació set punts per dalt del nivell precrisi, el nivell de seguretat laboral dels treballadors i treballadores és el segon més baix de l'OCDE i que els salaris mantenen un creixement negatiu, atribuït a «la important i creixent part de treballadors en ocupacions mal pagades i a temps parcial involuntari».

És ací on cal fer un parèntesi i reflexionar sobre les causes que expliquen aquestes dades. Independentment de l'evolució de l'atur, més vinculada al cicle econòmic i temporal de la crisi, s'observa un canvi en el paradigma del model de l'ocupació, en què s'està substituint una ocupació estable i de qualitat, anterior a la crisi, per una altra, precària i mal retribuïda i, això, no és atribuïble a la crisi, un ens indeterminat i ambigu, sinó al canvi en el marc legal que regula les garanties laborals, com a conseqüència de les reformes laborals de 2010 i 2012. Ara, passat el temps, superada la crisi, i aprofitant els nous aires polítics, s´obri el debat sobre la conveniència de revertir, totalment o parcialment, l´impacte de les reformes laborals i així, facilitar que el canvi favorable de la situació econòmica, arribe, també, a les famílies, millorant la qualitat de l´ocupació dels seus membres i, per tant, els seus ingressos vitals més importants.

Malauradament, sembla que no hi ha massa interés, perquè aquest debat s´inicie, tancant la porta a la recuperació dels drets laborals i, en conseqüència, que es produïsquen canvis socials de calat. Parlem de la patronal, més còmoda amb relacions laborals flexibles i en models socials fortament desiguals i del nou govern de l´Estat, així com de les grans organitzacions sindicals, que renuncien a forçar aquest debat amb silencis difícils de justificar.

Per a Intersindical Valenciana, la configuració d´un model econòmic competitiu i sostenible és un element fonamental per garantir l´estat de benestar i corregir els desequilibris socials, però aquesta competitivitat del sector productiu, no pot estar sustentada en una baixada temerària dels salaris i de les condicions laborals. No en el segle XXI, on tenim referents acreditats, per demostrar que eixa garantia de competitivitat rau, precisament, en models productius basats en la investigació, el desenvolupament, la innovació i la sostenibilitat; així com en una ocupació qualificada i de qualitat.

A més, si per part del govern de torn, es va justificar en el seu moment l'aprovació de les reformes laborals emparant-se en què, era «necessari» per afrontar la situació de crisi, no té cap sentit, ara, superada aquesta etapa, mantenir unes mesures extraordinàries en un escenari de normalitat econòmica.

Intersindical Valenciana considera que la millora del poder adquisitiu de les famílies passa per la recuperació dels drets de les treballadores i treballadors i, aquesta, és incompatible amb la regulació legal del mercat laboral que imposen les reformes laborals de 2010 i 2012. És per això que, instem al govern a iniciar la via legislativa per derogar les reformes laborals i restituir la legalitat anterior, més garantista dels drets laborals dels treballadors i treballadores i socialment més justa, perquè només mitjançant la derogació, es podrà parlar de recuperació de drets laborals, de millorar la renda de les famílies i d'igualtat social.