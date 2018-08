Misèries polítiques

Al llarg dels últims dies hem llegit i escoltat la possibilitat de que Ximo Puig avance les eleccions autonòmiques a finals de la tardor.

Si es confirma i Puig avança les eleccions, a alguns partits els podria pillar amb el pas canviat o amb fortes crisis internes com al PP per exemple. Però sols ell pot decidir-ho.

Per si de cas ja hi ha gent que està traient de l'armari la maquinaria electoral per a «rascar» uns quants vots. I com a engranatge d'eixa maquinària està lo el que jo anomene «misèries politiques». O el que és el mateix el tot s'hi val per arrancar uns quants vots a l'adversari polític.

No vaig a entrar en cap cas concret perquè en hi ha tants que seria fins i tot deslleial parlar sols d'un o dos. Però en totes les campanyes i pre-campanyes observe el mateix i ara no és cap excepció.

Sempre apareix el personatge que comença a fer comentaris poc afortunats de gent d'altres partits, fins i tot d'aquells amb qui segurament passades les eleccions, s'hauran de seure i parlar. Tirar pedres enverinades als moments previs de la campanya, quan tothom creu que està en millor posició que l'altre es, també, un clàssic dels temps electorals. Després apareixen les lamentacions i les culpabilitzacions als altres dels resultats propis.

Doncs bé eixe temps ja ha aplegat i ja és poden veure símptomes d'eixa misèria política. Només cal mirar la premsa de tota classe i condició per veure com les declaracions d'alguna gent que practica eixa misèria ja comencen a aparèixer.

Intentar debilitar al líder d'un partit que no és el propi, o a altres organitzacions o fins i tot a la pròpia quan no s'està d'acord amb les majories, forma part d'eixa falta de lleialtat democràtica amb la que se deurien presentar davant l'electorat a demanar-li el vot.

Proposar solucions als problemes reals de la ciutadania i no dedicar ni un sol segon a desqualificar a altres persones que van en altres candidatures, deurien de ser indicadors fonamentals o regles d'or per a que nosaltres valorarem a qui votem o no. L'honestedat i la humilitat en la política, són valors que s'estan perdent i han de ser reivindicats. Perquè vivim en una democràcia representativa i eixos valors són, per a alguna gent, fonamentals per a delegar la solució dels problemes col·lectius en eixes persones que ens demanen o demanaran el vot.

S'avancen o no les eleccions autonòmiques la maquinària està en marxa i tinc poques esperances de veure com eixos engranatges i eixos personatges foscos desapareguen. Perquè ja els comence a llegir i a escoltar.

I en política no tot s'hi val. El treball ben fet, l'honestedat als plantejaments de propostes per solucionar els problemes col·lectius, la humilitat per portar a la pràctica eixes solucions, la valentia de saber dir NO a determinats assumptes deurien ser fonamentals per saber a qui escollirem a les pròximes eleccions.

Almenys per a mi ho tornaran a ser. I fugiré d'aquells que ja han començat a practicar misèria política. Perquè no tot s'hi val en política per a «rascar» quatre vots.