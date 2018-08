Macedònia d'idees (2)

Per raons personals que no interessen a ningú estic en "stand by" i sentint més de l´habitual programes de ràdio i tv que tracten de l'actualitat. I malgrat que moltes vegades canvií de sintonia, ho pose en silenci o, simplement, apague els aparells, no puc evitar interessar-me per determinades qüestions (massa vegades polítiques).

En aquests moments, segueix (dins de la moderació, prudència i paciència) què diu la nova direcció del PP (president, secretari general i portaveu). I comprove - malauradament - que l´argumentari no sols segueix fonamentant-se massa vegades en la mentida nua i crua fàcilment detectable (encara que el periodista ho pose manifest ni s´acaloren) sinó que segueixen tractant-nos com si fórem babaus.

Alguns "analistes", d'aquests que saben de tot, diuen que aquesta estratègia té per objectiu recuperar a l'antic electorat del PP que ha "fugit" a CIUDADANOS, argument aquest que no puc donar crèdit, ja que em costa creure que aquests votants siguen babaus.

Respecte a les migracions, el Banc Mundial acaba de publicar un informe, malgrat dins de la lògica neoliberal, summament aclaridor. Els aconselle que ho repassen (la veritat que en determinats moments es fa pesat pel llenguatge tant "mandarí" que utilitzen).

Ratifica allò que fa temps vaig sentir d´un expert respecte del mur que Trump vol construir en la frontera amb Mèxic. Mentre l'economia estaunidenca segueixi necessitant mà d'obra barata els fluxos migratoris del sud pobre al nord ric no cessaran i, per tant, Trump no construirà cap mur! Trump, serà un "faja" malcarat, però babau no és i sap a quins interessos es deu. En conclusió, les migracions formen part del capitalisme!

Supose que no els dic cap novetat quan manifeste que qualsevol circumstància serveix per justificar l´augment del cost de la llum que paguem. Si fa fred, perquè fa fred; si fa calor, perquè fa calor; si neva perquè neva; si no neva perquè no neva; si plou perquè plou i si no plou no cal ja ni anomenar-ho. Tot i que les polítiques que es promouen des de Brussel·les són afavoridores (diuen) de la concurrència com instrument facilitador de la competència i, en la seua lògica, de la baixada dels preus! Com no vull calfar-me (m´afecta a la salut) vaig a pensar que viuen en el món de Yupi!

Els ciutadans deuríen espavilar-se i muntar plataformes alternatives subministradores de llum amb la finalitat de no estar sotmesos al oligopoli de les grans companyies.

Refugiats. A l´any 2017 (amb Rajoy de president) s´incrementà un 170% respecte a l´any 2016 el nombre de les persones que aplegaren a l´estat espanyol demanant auxili. Igualment, entre 2010 i 2017 (segons el diari Expansión) la massa salarial de la Policia Nacional es va reduir en un 9,5% i la de la Guardia Civil en un 5% (en altres paraules, es van retallar les plantilles). No sé com el "buenismo" de Pablo Casado (PC) pogué resistir-ho!

Per últim, respecte de les declaracions del secretari d'organització del PP, Javier Maroto, encoratjant a les "víctimes" del terrorisme d'ETA (perquè a les de Franco, "que les den") a manifestar-se contra el govern socialista, no puc més que sentir desolació i tristesa (deia Sòcrates que la maldat corre més apresa que la mort).