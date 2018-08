El ser esclaviza, obliga a no ser

Qué es ser moderno? ¿Cuáles son los orígenes de la modernidad? El único "moderno" con alma y convicción se llama Picasso. Desmanteló el arte, lo puso al revés y lo miró con otros ojos.

Lo que hoy llamamos moderno, no deja de ser un producto concreto de la industria y la tendencia, potente barco de arrastre, pero sin alma.

Picasso no necesitó ponerse gorras, pantalones rotos, llenar su cuerpo de tatuajes, hablar con un jerga ordinaria, para ser moderno. El propósito de romper con lo tradicional no pasa por cortar un pantalón o alargar una falda. El gesto picassiano está lleno de entrega y convicción, sin Picasso no hubiera existido la modernidad, domó la materia de tal forma... La evolución estética nace de la revolución artística.

Picasso es maravilloso. En él reside el modernismo, su ruptura con lo tradicional, a través del desorden proclamó un nuevo orden.

Picasso nos hizo ver la distancia entre lo decadente y lo contemporáneo. Sin Picasso sería imposible concebir tantas cosas...

-Gritos de niños gritos de mujeres gritos de pájaros gritos de flores gritos de maderas y de piedras gritos de ladrillos gritos de muebles de camas de sillas de cortinas de cazuelas de gatos y de papeles.

Picasso era poeta, su originalidad le llevó a escribir "a su manera", sin comas y puntos, manteniendo su peculiaridad hasta en la ortografía. En sus versos no realiza un ejercicio de reflexión, juega con la luz de las palabras, sin importarle el valor de su significado.

Picasso poeta, el hombre que jugando con la pintura encontró el beneficio de la poesía.¡Qué delicia imaginar a Picasso y Jean Cocteau unidos por las letras!

La valerosa participación de la vida y el instante son sinónimo de fecha. La modernidad tiene incontables oscilaciones, por lo tanto, el concepto está sumergido en aguas impropias. No le damos nombre a la acción de ir vestidos todos iguales, de usar las mismas frases, de ir a los mismos sitios: 'vamos a cenar a ( nombre del restaurante) está de moda" ¿qué nombre tiene semejantes cosas? ¿adoctrinamiento?

¿De qué sirve ser moderno por fuera y obsoleto por dentro? A veces, es mejor tener "modernizado" el interior que la percha. ¿Es necesario ser?

Picasso es un buen ejemplo, a través de su obra podemos verlo, niega absolutamente todo: hasta el espacio. El artista vivió sin ninguna pretensión, la principal: ser.

El ser esclaviza, obliga a no ser, es una seducción de corto recorrido, en el momento que somos, dejamos de ser.

La acción sonora del verbo ser es muy potente, tan potente que nos obliga a proclamar nuestro nombre hasta la muerte.

" La moda es la última piel de la civilización". Picasso