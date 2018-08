L' esglesia, Franco, Casado i feminisme

Perquè, la direcció de l'església catòlica apostòlica romana segueix fent-se la distreta en tot que es refereix a la resolució de la "Vall dels Caiguts"? No serà per allò que diuen que ningú caça sense gos? No estarà negociant mantenir els seus privilegis terrenals a canvi de facilitar l'extracció de la mòmia del dictador de la basílica?

Em pareix contradictori (i aclaridor ideològicament) mantenir que no cal gastar-se "un" euro en traure la mòmia del dictador del lloc de privilegi on està i, al mateix temps, no importar que tots els anys es gasten milers d'euros públics en el manteniment de la seua tomba. La dreta espanyola té un greu problema ideològic (i de parentesc) amb la dictadura franquista.

En tot cas, com popularment es diu, ja seria hora que un govern democràtic apliqués allò que "els diners i els collons, són per les ocasions"!

Quan Pablo Casado diu que no hi ha "papers" per tots els migrants a què s'està referint? El que sobren són "papers"! Miren si sobren papers que ell no troba els que justifiquen el seu màster.

Per cert, no els pareix vergonyós que institucions acadèmiques com les que en aquests dies estan en boca de tots, no puguen justificar adequadament estudis cursats en elles? Quin nivell d'excel·lència acadèmica es pot esperar?

Però, perdonen, no vull banalitzar amb la qüestió dels migrants. ¿Alguna vegada serem conscients que aquells que realment tenen un problema greu (tan greu que són capaços de jugar-se la vida) són els migrants! De veres? Si fora així, actituds com la dels feixistes (anava a adjectivar-los com neo-feixistes, però de "neo" no tenen res) no cabrien en la nostra societat? No aprenem!

En tot cas, s´està construint tot un relat des de la mentida, tal com feien Hitler i Goebbels (i, aleshores, Trump, com figura més destacada). Però, és que els feixistes són tan covards que sempre agafen com "enemics" als més indefensos per més "desgraciats" i, en aquest cas, són tant "desgraciats" que per no tindre no tenen ni "papers".

M'agrada la proposta de Samir Naïm de donar un passaport europeu a tot aquell migrant que, fugint de la fam o de la guerra, aplegue a la UE, amb la finalitat que puga buscar-se la vida allí on més oportunitats tinga.

Per altra banda, menteix, igualment, Casado quan afirma que els familiars dels represaliats de la dictadura han pogut des de 1978 accedir a la recuperació dels seus familiars desapareguts. Mentida i devia fer-li vergonya jugar d'aquesta manera amb el dolor de tantes famílies. Però, és un polític ambiciós, provocador, cínic i mentider.

Per últim, ressenyar si hi ha un fet social que canviarà radicalment la societat que coneguem (i vivim) és, per entendre'ns, la "revolució feminista" que s'està produint.

Una societat nova està emergent a conseqüència d'aquesta "revolució", amb nous valors que ho trastocaran tot. Estic esperançat, ja que els homes fa segles que hem posat de manifest la nostra incapacitat per crear societats justes i igualitàries.