De camino al otoño (climatológico)

Hace unas horas que hemos dejado atrás la primera quincena de agosto, y por tanto, también se da por finalizada la canícula, el período que por estadística suele ser el más cálido del año en buena parte del país. Sin duda, la canícula de este 2018 ha sido bastante singular, con predominio de inestabilidad y temperaturas relativamente suaves, excepto en la mitad oriental, donde las temperaturas estuvieron por encima del promedio. La ola de calor de principios de mes fue un paréntesis a esta situación, ya que desde hace unos días hemos vuelto a la situación anterior: aguaceros tormentosos y temperaturas normales para la época.

Poco a poco, nos vamos acercando al otoño climatológico, que arrancará el 1 de septiembre. Las noches van ganando terreno, refresca más; excepto en el litoral mediterráneo, donde seguimos con un ambiente asfixiante, especialmente por las noches. Y es que la temperatura del Mare Nostrum sigue rondando los 27-28 ºC, por lo que la brisa no refresca, más bien llega cargada de calor y humedad. Matices al margen, la atmósfera empieza a mostrarse más dinámica, con descuelgues de aire frío en altura que favorecen la formación de tormentas que en algunos casos son muy intensas, especialmente en el norte y en el este, si bien es cierto que este verano nos han afectado una sucesión de vaguadas y gotas frías, que han sido las responsables de haber tenido un verano bastante más tormentoso que otros años.

Sin embargo, no hay que confiarse, ya que el mes de septiembre nos puede sorprender tanto para bien como para mal, y ya lo dice el refrán: «Septiembre seca las fuentes o arrasa los puentes», que hace referencia a que ese mes se puede comportar como una prolongación del verano (incluso con olas de calor) o que las cataratas del cielo se pueden abrir sobre el litoral mediterráneo, donde no nos vendría mal unos cuantos temporales seguidos de lluvia, ya que en nuestra zona las precipitaciones fueron escasas durante parte del invierno y toda la primavera.