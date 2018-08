L'alqueria del moro i l'horta de València

Per fi, després de tants anys en absolut abandonament, l´Alqueria del Moro, serà rehabilitada. Per a ser exactes, la Casa del Senyor, ja que l´Alqueria del Moro en realitat és un conjunt de diferents construccions, la més important de les quals és la propietat municipal. Les obres de rehabilitació han començat al mes d´agost i ja podem dir que serà una de les obres més importants en quant a recuperació del patrimoni arquitectònic de la ciutat del present mandat. Si bé fa pocs dies hem vist com una part del conjunt, de propietat privada patia un enfonsament. Cal recordar ací l´obligació de conservar els béns patrimonials per part de la propietat, sense cap excusa. Bé d´Interès Cultural, una de les alqueries més boniques i importants de la nostra ciutat, la Casa del Senyor va arribar a estar en un estat pràcticament ruïnós. De fet, abans d´abordar esta rehabilitació integral haguérem d´actuar en diferents ocasions per evitar el col·lapse de l´edifici. L´anterior equip de govern del PP no va ser capaç en tot el temps que va governar d´abordar la seua rehabilitació, estaven més interessats en fer saraus que en estar a allò realment important, com per exemple conservar i mantindre el nostre patrimoni, el que vàrem heretar dels nostres avantpassats i per tant, tenim el deure de conservar.

El pressupost final de la rehabilitació supera el milió i mig d´euros i segons les previsions esta obra haurà finalitzat al llarg de 2019. L´Alqueria del Moro junt al Casino de l´Americà i l´Alqueria de la Torre conformen un conjunt patrimonial únic a Benicalap i per això el govern municipal treballa incansablement en la seua rehabilitació, des de diferents àrees de govern. Els altres dos edificis estan sent objecte d´estudi i ja estan en marxa els projectes de redacció de la seua rehabilitació. En el cas del Moro les coses van més avançades i podem començar a executar la rehabilitació integral.

De les primeres coses que vaig abordar en entrar en la Delegació de Govern Interior va ser demanar un llistat actualitzat de tot el patrimoni arquitectònic que estava adscrit al Servici d´Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics i em vaig sorprendre de la quantitat d´edificis amb valor patrimonial que havien sigut deixats sense intervindre, malgrat la bona voluntat dels tècnics municipals. Ja hem invertit més de mig milió d´euros només en obres de conservació i manteniment en estos edificis, intervencions que paren l´hemorràgia de la degradació i que ens permetran poder abordar els projectes de rehabilitació amb més tranquil·litat, ja que de moment hem assegurat l´estructura de tots ells.

Per tot això, la rehabilitació de l´Alqueria del Moro és un símbol i un exemple de la importància que té per al govern de la Nau la recuperació del patrimoni arquitectònic. Esta alqueria tan important per a Benicalap i per a tota València esdevindrà el nou Centre d´Interpretació de l´Horta, un emplaçament molt adequat a cavall entre l´horta nord i l´horta sud, al cor d´un paisatge agrícola que ha sigut protegit recentment per la Generalitat. I per això València vol posar el seu granet d´arena a esta recuperació destinant l´Alqueria del Moro a este fi. Benvinguda la seua rehabilitació i benvinguda la protecció de l´horta de València.