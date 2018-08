Cierre por recortes en temporada alta

Cómo íbamos a imaginar que aquellos que tantas lecciones daban sobre cómo se debían hacer las cosas, entre ellas las de prevención de incendios, llegaran a poner en grave peligro nuestro patrimonio natural más preciado, cerrando observatorios forestales en pleno verano.

Y es que cuando se han puesto a gobernar, quienes se hacen llamar «Pacto del Botánic», PSPV, Compromís y Podemos, lo único que han hecho sobre nuestro medio ambiente ha sido discutir y demostrar su incapacidad de ejecutar el presupuesto con el que cuentan, además de coger la tijera para aplicar unos buenos recortes.

En estos duros días pasados en los que nuestra Comunitat ha vuelto a ser azotada por el fuego, hemos sabido que desde la Conselleria de Medio Ambiente no autorizaban trabajos de prevención de incendios a vecinos que estaban dispuestos a actuar. Y también sabemos por quejas manifestadas públicamente por propietarios forestales de toda la Comunitat que muchos de los proyectos que han presentado de gestión forestal de sus propiedades para prevenir incendios no han visto la luz porque la Conselleria o bien los ha desestimado o los tiene parados.

Además del recorte en infraestructuras para prevenir incendios del 56%, o para actuaciones selvícolas, del 74% -que viene en los presupuestos de este año- nos encontramos con la queja sindical por haber eliminado la partida con la que se pagaba al personal que cubría las ausencias de los obervadores forestales.

De ahí que en plena época estival quienes vamos al monte a disfrutar de nuestros espacios naturales hayamos podido ver observatorios forestales vacíos, sin observadores forestales para advertir sobre cualquier circunstancia que avisten y que ponga en peligro nuestro patrimonio natural.

Y el actual Consell, verde de boca pero negro en gestión, en lugar de habilitar presupuesto para contratar al personal necesario, decide cerrar en temporada alta de incendios, en pleno agosto, uno de los observatorios forestales que cubre el Parque Natural de Sierra Calderona, en contra de todos los informes técnicos, en contra del parecer de los agentes medioambientales, en contra del sentido común.

Dicen desde este Consell de Puig y Oltra que ese observatorio es innecesario porque hay otros, como cuando dijo que no hacía falta actualizar los planes de prevención de incendios de los Parques Naturales que habían caducado porque quedaban cubiertos con los Planes de Prevención de Incendios de las Demarcaciones Forestales, que también se redactaron y aprobaron con el PP.

Ahora que gobiernan PSPV, Compromís, y el continuo «chantaje» de Podemos, resulta que la Comunitat no necesitaba ni de tanto Plan ni de tanto Observatorio Forestal, ni de tantas otras infraestructuras para prevenir incendios. Resulta que los incendios ya no se tienen que apagar en invierno, y si surgen, los apagarán en verano aunque sea tras quemar más de 3.000 hectáreas. Resulta que para proteger nuestro medio ambiente es mejor no actuar sobre el mismo.

Pero para nosotros, el PPCV, resulta que SÍ sigue haciendo falta eso y más, y pensamos que esta es la más macabra forma de gestión forestal y de prevenir incendios que se podía hacer y que a nuestro medio ambiente le toca sufrir, fruto de la incapacidad para gestionar del Consell, que les lleva a cerrar observatorios forestales Por recortes en temporada alta.