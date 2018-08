Disfresses Lingüístiques

Eufemismes que són pa de cada dia. Només cal una ullada als mitjans que il·lustren

—o insulten?— la intel·ligència dient «nostàlgics» als feixistes o «conducta impròpia» a la pederàstia dels sacerdots.

Capallapa, quepe vepe tapa maparepe!». No és una frase en llengua indígena, sinó en llengua de la pe. Significa «Calla, que ve ta mare!». És l´argot enigmàtic amb què ens comunicàvem de jovenets per a què els majors no saberen de què parlàvem. Anys després la política segueix una estratègia semblant amb eufemismes que edulcoren la nomenclatura per a no dir les coses pel seu nom. És així com el bombardeig saudita al Iemen esdevé «Operació de seguretat», els soldats «efectius», els míssils «instruments dissuasoris» i els morts «baixes civils». Tot un repertori de vocables que omplirien ells solets un diccionari de sinònims, i que lluny de ser instruments per a comunicar són ferramentes per a confondre.

Qui confon la gimnàstica (del company) amb la magnèsia (del còmplice) és el CGPJ —llepaculs del bipartit en versió domèstica; o si prefereixen en versió clàssica, «palanganeros» (aquells que als prostíbuls portaven la palangana als clients perquè s´hi rentaren «sus partes pudendas»)— que empara a Pablo Llarena, jutge-sastre que cus la instrucció pel Procés al gust del «no-nacionalista» (eufemisme de nacionalista espanyol). Així que, en lloc de tirar-lo als lleons per la seua inventiva de guionista de Pocoyó, giraran al nostre compte bancari la minuta dels seus advocats per la demanda judicial dels exiliats catalans. Oi que donen ganes de posar aquests panxa-agraïdes en fila índia i, un a un, enviar-los a fer la mà? Així, sense eufemismes.

Eufemismes que són pa de cada dia. Només cal una ullada als mitjans que il·lustren —o insulten?— la intel·ligència dient «nostàlgics» als feixistes, «conducta impròpia» a la pederàstia dels sacerdots, «tràfic d´influències» al suborn, «flexibilitzar plantilla» a l´acomiadament... I «il·legals» als immigrants sense permís de residència; tecnicisme que em recorda de sobte que en 1911els meus avis paterns se n´anaren també «sense papers» a fer les Amèriques. I que sóc nét d´uns «il·legals» que Argentina va acollir amb els braços oberts.