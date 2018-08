Tardé en acostumbrarme a no ver a Javier Bonilla, por la Marina de Dénia, tras el fallecimiento de su esposa, Marita Sancho, y celebré recuperarlo más tarde, viéndolo acompañado con alguna de sus hijas y nietos, por Marqués de Campos. De regreso de un viaje veraniego, me llega la triste noticia de que Javier Bonilla, el bueno de Javier, ha fallecido. Su hermana María, y su cuñado Luis Aznar, me lo confirman. Fue con Luis, como nuestra amistad se hizo mayor y nuestro afecto más grande. Fue en su estudio de arquitecto en la calle Baja, donde con su hermano José Luis, compañero de Económicas, y contando con la generosidad de ambos, cuando las veladas gastronómicas, y sociales, junto a otros excelentes comensales, permitieron profundizar en nuestra relación. Esta se iría fortaleciendo en el Palau de la Música, donde, situados en localidades próximas, su afición y conocimiento me permitieron apreciar muchas de las composiciones que allí se interpretaban.

Javier Bonilla, era una persona excepcional como afirma el director de su tesis doctoral, Miguel del Rey. Interesado por la cultura del país publicó un magnífico trabajo, Arquitectura suburbana en el Marquesat de Dénia, al que me referí en estas mismas páginas de Levante-EMV, el 11 de junio de 2010, en el que se puede comprobar, a partir de la lectura edificatoria de sus villas, las claves de las influencias foráneas en las actuales formas de vida de sus pobladores, y, a su vez, conocer los rastros de culturas ajenas en la configuración de una característica manera de ser de la Marina, en la cual los vínculos comerciales no resultaron extraños.

Javier, la arquitectura discreta, con indudable vocación y acierto - y amplia documentación profesional, que incluye datos históricos, arquitectónicos y sociales - nos acerca desde aquella confluencia cultural del Marquesat a la realidad actual de la Marina, donde sus pobladores hoy, son descendientes orgullosos de aquellos moriscos y descreídos, galos e ingleses, que llegaron hasta Dénia. Nicolás Merle, le hace justicia, al señalar en, La Dénia más valenciana, que a través de la obra de Javier Bonilla, se filtra la filosofía librepensadora, progresista y noble, de los dueños de las diferentes haciendas, y su enorme respeto por el entorno y la naturaleza.

La calidad humana de Javier Bonilla queda puesta de manifiesto, entre otras circunstancias, en los encuentros periódicos a los que mensualmente acudía con sus compañeros de promoción del colegio de jesuitas, donde ambos estudiamos, o en los almuerzos a los que asistía en el Club Jaume I, al cual pertenecía, donde, con ironía y agudeza, expresaba sus opiniones, tanto sobre el desarrollo urbano de València como sobre la memoria histórica de nuestra sociedad, para disfrute de los asistentes. Su ausencia nos será imposible de llenar, y cuánto más a su familia, para la cual Javier, el mayor de cuatro hermanos, con María, José Luis, y Fernando, siempre fue un pilar fundamental. Sean estas líneas sentido homenaje en su recuerdo.