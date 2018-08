La que se'ns acosta

Potser encara quede gent sense conèixer que el proper mes d'octubre entraran en vigor la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i que té com a objectiu regular les relacions externes entre l'Administració i la ciutadania. Pretén, també, "implantar una Administració totalment electrònica, interconnectada i transparent, millorant l'agilitat dels procediments administratius i reduint els temps de tramitació."

Tota aquesta teoria està molt bé i és una aposta clara per la modernització de les administracions. Però com en quasi tot hi ha alguns "peròs".

Amb la implantació d'aquesta Llei, augmentarà la bretxa digital entre la ciutadania, perquè hem de recordar que encara queda molta gent que no disposa de ordinadors o dispositius mòbils amb connexió a Internet i això serà un problema greu si, les diferents administracions, no fiquen a l'abast de la gent ordinadors per a que puguen realitzar les seues gestions sense massa dificultats.

També hem de recordar que per a poder fer eixes gestions se'ns demanarà que ens acreditem electrònicament mitjançant certificats digitals segurs i tot hom no saps fer-los servir, al marge de que alguns són una mica complicats d'instal·lar. Aquesta dificultat afegida també sumarà per a que la bretxa digital siga més ampla.

No em sembla malament que les Administracions avancen cap a la millora dels serveis que presta. Ben al contrari. Però si que trobe a faltar alguna campanya de formació, informació o sensibilització al respecte. Tant per a que la ciutadania puga conèixer el que se'ns apropa, com per a que la gent tinga temps per a buscar més informació i fins i tot formació per a que la entrada en vigor de la Llei no l'enxampe de noves.

Hem de pensar que hi ha col·lectius molt vulnerables digitalment parlant com les persones majors, persones sense recursos que no és poden permetre tenir ordinador, impressora i connexió a Internet, etc. I eixes persones també han d'interactuar amb l'administració.

Hi ha hagut dos anys llargs per a la seua entrada en vigor, però insistisc en que no s'ha fet sensibilització per a la població i, si això li sumes lo desmanegats i freds que poden ser alguns procediments, ens trobarem amb dificultats afegides que a ningú ens agraden.

Els dos últims anys s'hagueren pogut aprofitar per anar preparant a la població per a aquest canvi però, almenys des del meu punt de vista, s'han desaprofitat del tot i això ens acabarà passant factura a no massa tardar. Els primers símptomes ja els estem notant qui treballem a alguna administració pública. Comença a haver-hi gent que s'empipa quan li comentes estes coses i no entén que sols som els missatgers.

Queda molt poc temps però encara és podrien fer coses. Hui, des d'aquesta columna vull fer una crida per a que s'aprofite el temps que encara queda, per a informar i sensibilitzar a tota la ciutadania i a preveure mitjans per a que els col·lectius més vulnerables digitalment parlant, no queden exclosos i per a que tinguen menys dificultats per a relacionar-se amb les diferents administracions.