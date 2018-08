Ser ejemplares

Tener responsabilidades en la gestión pública ofrece muchísimos aprendizajes en relación a la realidad municipal, autonómica o estatal sobre la que se actúa y, especialmente, a cómo somos y a cómo nos relacionamos con quienes trabajamos y para quienes trabajamos. Miedos, debilidades, capacidades y valores se ponen en juego de una manera más intensa que en la vida cotidiana. Porque la política es el espacio del ejercicio de poder con mayúsculas. Poder para transformar la realidad según los parámetros que cada formación política y cada persona considera más beneficiosos para el bien común.

Es fácil empobrecer la dedicación a la cosa pública cayendo en la pura estrategia partidista, la soberbia o la autocomplacencia. Y esa combinación resulta peligrosa si aspiramos a revalidar los diferentes gobiernos locales y autonómicos progresistas configurados en 2015. Si alguna formación política cree que desde el autismo o la prepotencia puede aspirar a las mayorías de otros tiempos, comete un error de cálculo. Es un juego peligroso y tremendamente falso pensar que el fin justifica los medios. En la práctica implica, simple y llanamente, perder por el camino valores esenciales para el ejercicio de la política, como la lealtad, la generosidad y la libertad.

Seguramente soy idealista, pero no ingenua. Entiendo el pragmatismo, las concesiones necesarias que posibilitan el diálogo y determinados consensos. Entiendo la importancia de las estrategias partidistas para mantener posicionamientos y discursos. Pero no concibo una acción de gobierno que no se base en la estrecha colaboración entre las diversas áreas y administraciones implicadas en cada tema. Creo en la utilidad de las formaciones políticas, no en que la acción de gobierno sirva a sus intereses estratégicos.

La política es un acto de amor ejemplar. Un acto de entrega, de generosidad, diría que hasta de bondad, cuyo componente fundamental, como en todo acto de amor, es la libertad desde la cual cada uno o una de quienes la ejercemos sentimos, pensamos y actuamos en consecuencia y coherencia. El poder, lejos de alimentar egos precarios, ha de servir para empoderar a quienes menos cuentan y reequilibrar las múltiples desigualdades existentes.

El Govern del Botànic, el Govern de la Nau en València y tantos otros en todo el territorio valenciano, hemos de ser capaces de poner en valor en los próximos meses el trabajo realizado, nuestros esfuerzos, dificultades y retos como gobiernos progresistas en coalición. Cada formación destacando sus méritos, valores y prioridades como mejor considere, pero sin traspasar líneas rojas programáticas, competenciales y éticas fundamentales para reconciliar a la ciudadanía que nos vota, y a la que potencialmente nos puede votar, con la política que les ha de servir. Nos jugamos la mayoría para seguir trabajando por una sociedad más diversa y justa, libre de corrupción, racismo, clasismo, homofobia o machismo. Nos jugamos un modelo de convivencia basado en el respeto y la inclusión, en las antípodas de los discursos de odio e intolerancia a la diferencia que se están alentando desde posiciones políticas conservadoras. Demos ejemplo, por favor.

*Concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de València