Está de moda la sensación. Se impone la sensación. La sensación ha sido entronizada. Ya no se piensa ni se pondera: sólo se atiende a la sensación y se actúa de acuerdo con ella. Los reporteros, por ejemplo, ya no recaban impresiones de los deportistas, sino sensaciones; no les piden que reflexionen, sino que intuyan —en el mejor de los casos— o que se limiten a contar —en el caso general— su percepción sensorial monda y lironda. Interesa lo notado, y no lo pensado. La vida se vuelve sensacional, epidérmica, intrascendente. No hace falta discurrir para sentir, de modo que se cambia el intelecto por el tacto y se inventa un procedimiento nuevo de aprendizaje basado en la experiencia cutánea. El ser humano, a caballo de la electrónica banalizada, cambia el poder de su entramado neuronal por unos filamentos de oruga o unos cuernos de caracol; abandona lo especulativo por lo sensitivo; posterga el análisis en favor de la sensación. El desarrollo de una carrera olímpica o de una etapa ciclista, la estancia en un hotel o la comida en un restaurante, unas vacaciones en Roma o en la propia casa, el aprendizaje discente o la práctica docente: todo se valora en función de la sensación.

Es uno de los trompicones más gordos que ha dado la humanidad a lo largo del vertiginoso desgalgadero por el que se precipita desde hace décadas. Una sacudida formidable que le ha borrado la memoria. Ya no recuerda cómo adquiría el conocimiento antes de que llegara la sensación. Lo ha olvidado todo y únicamente conoce la dictadura de los sentidos. El amor, la orientación política, el trabajo, la propia existencia se han reducido a sensaciones, y de su intensidad como tales depende su importancia. Nada es bello ni es bueno si no resulta sensacional. El coche o el champú deben comprarse porque producen sensaciones; y las películas, y los libros, y los maquillajes, y la ropa. Nos han acostumbrado a una pitanza tan suculenta que nos parecen insípidos la información rigurosa, el relato urdido en torno al diálogo, el verano sin viaje o el paisaje sin aventura. Nos quieren convertidos en sabandijas anhelantes de sensaciones. Nos vetan la grandeza de la sencillez. Nos ocultan el significado supremo de la trascendencia. Nos cosifican y nos instrumentalizan. Y nosotros dale que te pego a la pantallita. ¿No tiene usted una extraña sensación?