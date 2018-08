Desfici, desficaci i ficaci

La setmana passada aparegué en esta columneta la paraula «desficiós», que fa referència a u ´que té desfici´, que al seu torn significa ´agitació causada per un mal físic o moral, per una passió que despaciencia o per un desig violent´, ´intranquilitat´, ´dessassosec´, ansietat´, ´malestar´, ´angoixa´, etc., «La febra alta produïx desfici»; també certes preocupacions en produïxen. Són paraules i formes genuïnes i privatives de la nostra llengua que no tenen una correspondència exacta en castellà. Era una de les preguntes que em feia l´amic que vaig anomenar la setmana passada, Vicent Reig: «Com diríem desficiós en castellà?». Com que en la llengua veïna no hi ha un terme exacte i precís que traduïsca eixa paraula, s´ha de recórrer a altres de semblant significat, com «desasosegado», «nervioso», «impaciente», «intranquilo», «ansioso», «inquieto» i altres. Però el «desfici» no sempre és senyal d´un estat negatiu, perquè a una persona molt activa en varietat de moviments, faenes o quefers, que no para en torreta, també se li pot dir que és un/a desficiós o desficiosa. I hi ha xiquets i xiquetes, entre dos i deu o dotze anys que són ben desficiosets i desficiosetes, no paren tampoc i donen molt de quefer. Alguns i algunes s´aquieten en la pubertat o en l´adolescència. Altres seguixen ben desficiosos per sempre, per a desfici dels/de les que tenen a la redor. I les persones desficioses (i també les que no ho són) a vegades cometen algun «desficaci», terme que fa referència ´acció o dita completament fora de propòsit, contrària al sentit comú, despropòsit, disbarat´. El desficaci, tractat ja en esta columneta, fa sis anys, encara que no apareix massa en els textos literaris o de l´ensenyament, té un lloc en la parla valenciana i en pràcticament tots els diccionaris de referència. I Eugeni S. Reig, sempre poant en la realitat de la nostra parla, el recull en El valencià de sempre, amb uns quants exemples: «Però tu no veus que això que dius és un desficaci, que no té ni cap ni peus?». Enric Valor també gastava eixa paraula en les seues rondalles, Reig en cita dos exemples: «Quines rialles de veure aquell desficaci!», de la rondalla L´amor de les tres taronges i «Joan Antoni no perdia fil d´aquests desficacis», de Joan Antoni i els torpalls. També Vicenç Rosselló, i també citat pel lexicògraf alcoià en l´esmentat llibre, usa el desficaci en el seu llibre l´Albufera de València: «Al cap de dos anys seria consumat el desficaci amb l´aprovació municipal del pla d´ordenació...». El «desficaci» ve de «ficaci», que significa ´juí que es forma d'una persona o d'una cosa´ i «no posar o no traure ficaci» és ´no posar atenció a alguna cosa, no considerar-la suficient´. Terme arreplegat per Jordi Colomina en El valencià de la Marina Alta, amb l´exemple «D´eixe no pots prendre ficaci/ficàcia», és a dir, «No li faces cas». «Ficaci» ja el teníem en el Diccionari català-valencià-balear, en el Diccionari general de Ferrer Pastor i en el de la RACV. I el Diccionari normatiu valencià li ha donat caràcter normatiu definitivament.