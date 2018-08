Exhumar a Franco (2)

Hoy puede ser un gran día; me lo planteé así, como decía Serrat, tras el Consejo de Ministr@s del viernes que algunos se tomaron como si fuera el más trascendental de sus vidas. Hace demasiados años escribí un artículo de opinión en este mismo periódico titulado «Exhumar a Franco» que me costó reprimendas de fuera (lógicas) y de dentro. Y es que por entonces a muchos extraños y algunos propios les entraba vértigo ante la sola posibilidad de cuestionar aquél status.

Lo sugería entonces y me alegro de haberlo conseguido ahora indirectamente apoyando a Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y el nuevo PSOE? sabía que si algún día volviera, a Pedro Sánchez no le temblaría el pulso en acometerla y así ha sido. Me alegro, pero siento pena por tantísima gente que ya no podrá presenciar cómo quienes tanto dolor causaron en tiempos en que ya no había guerra ni bandos salen de los lugares de honor inmerecidos para pasar al desagüe de la Historia, que es donde estarían de haber sido este otro país.

Las derechas españolas que se reclaman demócratas, guays y modernas, que dicen haber pasado ya la página y haber olvidado a su fantasma saltan como un muelle. PP y C's; Casado y Rivera retuercen argumentos: tampoco ahora es el momento; hay problemas más urgentes? se van a abrir heridas? vamos a hacer añicos la paz y la convivencia cimentadas en la Transición (tal como la ven ellos, claro)? cuando la realidad es que poner a estos personajes donde merecen no va a causar ni un parado más ni retrasará ninguna decisión trascendente. Con esos argumentos retorcidos olvidan que la primera obligación de un demócrata es respetar los acuerdos y decisiones legítimas de los Parlamentos democráticos, y exhumar a Franco es una de ellas, votada hace dos años por el mismo señor Rivera que hoy se inquieta cuando se trata de cumplir aquel acuerdo.

Al contrario, España dejará de albergar el mayor monumento funerario de Europa dedicado al odio y a la intolerancia; sacando a Franco y a José Antonio de allí se elimina el mayor obstáculo para transformar Cuelgamuros en el valle de la reconciliación.

Es cínico plantear que decenas de miles de familias olviden que los restos de sus seres queridos están vigilados por sus verdugos y profanadores de sus tumbas; por respeto a las víctimas secuestradas, a las familias robadas y ultrajadas y a la dignidad de España hay que sacarlos de allí y que sus familias hagan lo que quieran con sus restos, algo que decenas de miles de otras familias nunca pudieron hacer.

No entiendo que los que dicen ser modernos y haber superado traumas vuelvan al pasado cuando se trata de demostrarlo asumiendo la exhumación de Franco.

Las derechas españolas retiraron el retrato de Franco de los balcones, pero esta actitud evidencia que muchos lo siguen teniendo en el armario y la mesita de noche.