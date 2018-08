PP i C´s em fan desenquetar en quasi tot el que fan; bé, en tot. Al·legar 43 anys després de la mort de Franco que l´exhumació no és urgent és un argument infantiloide. I adduir altres prioritats és com quan fas campanya contra la fam en Afganistan i algú et retrau que a Burundi també passen gana. Amb eixe argument no podríem donar mai un entrepà al pobre que no ha menjat en tot el dia, perquè sempre hi haurà qui porta més dies sense menjar. En fi, ni fan ni deixen fer; ni fan llenya ni et deixen la destral. Actuen tan a l´uníson que semblen els nebots del pato Donald, que un inicia la frase i l´altra l´acaba com si tingueren els cervells sincronitzats. Són com ferida i crosta. O cul i merda, com diem a casa nostra.

El dia que aquests il·luminats abominen del franquisme hauran passat dues coses: o bé un mil·lenni —i aleshores serà qüestió dels paleògrafs— o bé un miracle, en forma de conversió més gran que la de sant Pau. Quant a la crítica que fan a la demanda d´anul·lar els judicis sumaríssims que van tindre lloc durant la dictadura, perquè segons diuen cal superar el passat per fer possible el futur, haurem de recordar-los que anys enrere no van soltar mos quan centenars d´espanyols d´un bàndol van ser beatificats i canonitzats; potser perquè, encara que tots som iguals, n´hi ha alguns que són més iguals que els altres?

L´exhumació del dictador recorda quan retiraren la seua estàtua eqüestre del cap i casal. Hui, com ahir, el ritme binari «Fran-co, Fran-co, Fran-co» té com a rival canor «El burro i l´haca fora de la plaça». I qui diu plaça, diu Valle de los Caídos. Hui, com ahir, les autoritats tornen a mullar els calçotets; i no de gust, sinó de la por als ultres. Si en 1983 preveren retirar l´estàtua de nit (sense aconseguir-ho, per cert), en 2018 reciclen els temors amagant el dia de l´exhumació. Jo no sé si la història es repeteix, però la foto color sèpia d´ahir i la foto digital de hui retraten uns governants porucs i una ultradreta sense complexes.