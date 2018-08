Marítim-Aiora, un "déjà vu"

Aquestes caloroses nits d'estiu en què la programació de les distintes cadenes de TV resulta realment poc interessant aprofite per reveure pel·lis per a mi de culte o documentals, la temàtica dels quals és transversal i aporta formació bàsica que la ciutadania hauria d'interioritzar perquè està en eixa interiorització generalitzada on pot raure l'origen d'una convivència exempta de racisme o xenofòbia. Entre ells un documental que és un treball interessantíssim de l'any 2002 fet per un genetista que estudia, mitjançant l'anàlisi de molts milers de mostres de sang de persones d'arreu del món, els marcadors genètics que estudien l'origen i el viatge a través de milers d'anys i de km com evoluciona la humanitat. I va ser després de vore aquest documental quan vaig tindre la necessitat de reflexionar sobre un conflicte de convivència que està gestant-se a la nostra ciutat i que no és més que un «déjà vu» d'un altre que en condicions semblants va viure València a la primera meitat de 2014. Ara, la por, el conflicte, les desconfiances, les reticències, les mitges veritats, les incerteses estan als també barris populars de Marítim i Aiora; en 2014 era Benicalap. Barris, els tres, que durant dècades havien estat abandonats, on les inversions havien estat mínimes, on la seua població, majoritàriament de classe treballadora, havia patit de forma molt sagnant les conseqüències de la crisi.

En 2014 l'amenaça era la construcció d'un centre per a persones en exclusió que vivia al carrer i que com a conseqüència d'una malaltia o una intervenció quirúrgica havien de comptar amb un recurs. Era en aquella ocasió l'Associació Valenciana de Caritat qui anava a dur a terme aquella iniciativa. Les prèvies foren manifestacions, pancartes, insults, fins i tot intent de manipulació de les màquines que anaven allí a treballar, desqualificacions en aquella ocasió també als membres de l'Associació de Veïns de Benicalap que foren valents i veieren que aquella actuació no anava a ser una amenaça sinó una oportunitat. I malgrat tot el centre es feu i res del que s'anunciava que anava a passar passà.

Hui en dia el centre ha suposat una millora de la qualitat de vida del barri, perquè eixa fou la primera d'altres coses que anà millorant al barri i és això, precisament això, és el que ha de passar al barri on està ubicat el centre que l'Ajuntament de València té projectat a les instal·lacions de l'antic col·legi Jaume I. Perquè si hem de ser sincers a tots i totes ens espanta allò desconegut i no confiem que una actuació com ara aquesta siga per millorar, però la intenció de l'Ajuntament és anar optimitzant espais i allà on ara hi ha un espai descuidat apareixerà un alberg amb persones que no són delinqüents, sols persones que per circumstàncies que elles no han buscat s'han vist obligades a abandonar els seus països com molts dels que ací arribaren als anys 60 d'altres llocs del territori espanyol o com molts que des d'ací hagueren d'emigrar a altres països. Crec que de nou la ciutadania de València i la dels barris del Marítim i Aiora tenen ocasió de demostrar que som una ciutat acollidora i estes veïnes i veïns han de saber que compten amb el compromís de l'Ajuntament que esta serà la primera d'altres actuacions i que l'alberg, l'espai sòcio-cultural i moltes altres iniciatives que aniran sorgint a poc a poc, aniran fent-se reals.