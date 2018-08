La mejor defensa es un buen ataque

No existe norma alguna en nuestro Derecho que permita que un ciudadano español acuda a un juez o tribunal de otro Estado, sea este europeo o no, para querellarse contra un ciudadano español que resida en España. Tampoco existe norma alguna de Derecho internacional que permita que un ciudadano español presente su querella contra otro ciudadano español ante un tribunal de cualquier otro Estado que no sea el de residencia del ciudadano español contra el que se pretende presentar una querella. Nuestro ordenamiento jurídico lo que si se permite es que, agotadas las instancias judiciales internas (en el caso español incluido el Tribunal Constitucional), los ciudadanos que consideren que se han violado sus derechos fundamentales por los jueces y tribunales españoles puedan acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y es igualmente posible que en el curso de un procedimiento judicial los jueces y tribunales españoles puedan presentar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial. En ambos casos las resoluciones de los tribunales internacionales citados son vinculantes para los jueces y tribunales españoles.

El proceso instado por Puigdemont y otros fugados de la justicia española contra el magistrado Llarena ante un juez belga debiera haber sido archivado de manera automática por el juez belga, pues su admisión, aunque Llarena no fuera magistrado del Tribunal Supremo, es esperpéntica de plano, más si cabe cuando el proceso es instado por unos fugados de la Justicia española. En el mejor de los casos el juez belga debiera haberse declarado incompetente para juzgar una presunta vulneración de los derechos fundamentales de un ciudadano español por otro ciudadano español en territorio español que se funda en la afirmación, con la que coincidimos la inmensa mayoría de ciudadanos españoles, de que en España no hay presos políticos ni exiliados sino simple y llanamente presuntos delincuentes fugados de la Justicia.

Pero no ha sido así, el juez belga ha citado al magistrado Llarena el próximo 4 de septiembre en su juzgado. La imaginación calenturienta, la estupidez, diríamos sin tapujos, de los independentistas catalanes fugados de la Justicia española es extraordinaria, no tiene precedente en los anales de la Justicia universal. Y parece que la estupidez es contagiosa. Ha contagiado al juez belga lo que no es de extrañar pues desde hace décadas tenemos noticia de resoluciones de jueces belgas que consideraron a los asesinos de la banda terrorista ETA como héroes de una causa noble y, más recientemente, hemos conocido resoluciones de tribunales belgas, a propósito de los independentistas catalanes fugados de la Justicia española, que pasarán a los anales de las resoluciones judiciales esperpénticas. Hay que decir, también, que la estupidez independentista ha contagiado a tribunales alemanes.

El Gobierno Rajoy no hizo nada en la Unión Europea o en foros internacionales en defensa de las actuaciones judiciales dirigidas a los independentistas fugados de la Justicia española, confundiendo la independencia judicial y el respeto a sus resoluciones con declinar la defensa de la integridad de nuestro Estado de Derecho, del que forma parte nuestro sistema judicial que ha sido puesto en cuestión por jueces belgas y alemanes. Y la misma posición ha adoptado el Gobierno Sánchez haciendo un flaco favor a la credibilidad de nuestra Democracia, que solo puede entenderse por su debilidad parlamentaria, pues a estas alturas diferenciar entre el ciudadano Llarena y el magistrado Llarena no es otra cosa que adherirse a la estrategia independentista que, como siempre, pretende dividir a los españoles y distorsionar la realidad. La pasividad de los gobiernos españoles es alarmante y no menos alarmante es la respuesta del Consejo General del Poder Judicial ante la demanda de amparo del magistrado Llarena.

Si creyéramos que el magistrado Llarena hubiera incumplido la ley española, la legislación europea o la legislación internacional no dudaríamos en manifestar nuestra opinión contraria a sus actuaciones. Y esa repulsa se acentuaría si el magistrado Llarena hubiera vulnerado derechos fundamentales de los fugados de la Justicia española, pues no puede descartarse que los jueces españoles puedan incumplir las leyes, vulnerar derechos fundamentales o prevaricar. Pero en el caso de que esto sucediera en nuestro ordenamiento jurídico existen los mecanismos que permiten que nos defendamos de los vulneradores o prevaricadores. Pero, en esos casos, la defensa de un ciudadano español contra actuaciones de jueces y tribunales deben ajustarse a las normas españolas e internacionales que exigen agotar los recursos internos antes de dirigirse a un tribunal internacional, en el caso de vulneración de derechos fundamentales al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y en ningún caso se prevé la posibilidad de que la jurisdicción competente para juzgar vulneraciones de derechos fundamentales cometidas por ciudadanos o por jueces españoles pueda ser la de otro Estado.

Como no hay mejor defensa que un ataque o, dicho de otro modo, la mejor cuña es la de la misma madera, en el caso Llarena sería procedente que la Fiscal General del Estado se querellara contra el juez belga en defensa de la legalidad y, en particular, del Estado de Derecho. Porque la citación de un magistrado español ante un juzgado belga tiene una gravedad considerable; es un ataque al sistema de justicia española y europea a que antes nos hemos referido que no debe quedar sin respuesta. Pues lejos de toda ingenuidad la Fiscal General del Estado y el Gobierno español debieran advertir que el juez belga no solo pretende sentar en el banquillo al magistrado Llarena con la finalidad de intimidarlo, lo que constituye un delito de acuerdo con el artículo 508 del Código Penal y 23.3, g) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino que se persigue sentar en el banquillo a la democracia española, desacreditándola gravemente de acuerdo con la estrategia de los independentistas.

La Fiscal General del Estado debiera ser ajena a los compromisos parlamentarios del Gobierno Sánchez que lamentablemente le impiden la defensa de nuestro sistema democrático por eso le pedimos desde aquí que se querelle, de acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, puesto en relación con los artículos mencionados más arriba, contra el juez belga que ha citado a declarar al magistrado Llarena.



* Salvador Alborch, Vicente Dominguez, Mariano Durán, José Rafael García-Fuster, Vicente Garrido, Francisco Gimeno, José Luis Martínez Morales, Carlos Pascual y Vicente Rodríguez.