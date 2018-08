Perspectiva de género en el empleo: una mirada necesaria

Las políticas de Empleo impulsadas por parte del Ayuntamiento de València han sido una de los principales compromisos políticos del actual consistorio con la ciudadanía, especialmente por parte de su responsable, Sandra Gómez. Desde la prudencia de los datos y teniendo en cuenta la importancia de factores socioeconómicos y políticas que no dependen del ámbito local, recibimos de manera positiva la evolución del desempleo y la implicación de la acción de València Activa en la mejora de estas cifras.

Durante la legislatura los datos de empleo en la ciudad de València han mejorado: en solo tres años hemos pasado de 69.000 personas desempleadas a 55.000 (junio 2015-junio 2018). Y podemos asegurar que València Activa ha colaborado en esta recuperación. En tres años, hemos abierto 12 centros de empleo en diferentes barrios de la ciudad desde los que hemos atendido a más de 4.000 personas y facilitado alrededor de 1.400 contrataciones. Unas 600 personas han encontrado empleo a través de las 240 empresas que colaboran con nuestra agencia de empleo. Más de 1.000 menores de 30 años ha accedido a su primera experiencia laboral; de la misma manera que hemos impulsado la contratación de otras 200 personas mayores de 30 años y desempleadas de larga duración (a las que se sumarán las beneficiarias de este año) o de las 80 personas mayores de 55 años para quienes lanzaremos el plan ´Oportunitats+55´ este otoño. En estos tres años, 2.640 personas han encontrado empleo a través de València Activa.

No obstante, en los datos estadísticos es latente la discriminación que sufren en menor o mayor medida todas las mujeres en el mercado laboral. La obtención de un empleo es la premisa básica para la autonomía y la emancipación para vivir nuestra vida con libertad. La distribución por sexos en desempleo señala que el 40% son hombres y el 60% mujeres, 28.700 hombres y 32.500 mujeres.

Es por ello que desde València Activa se trabaja la perspectiva de género, con un equipo técnico especializado y reforzando esta perspectiva con la contratación de dos agentes de igualdad que, además, realizarán el primer Plan de Igualdad propio de nuestra organización. Orientación y formación para mujeres víctimas de violencia de género, en riesgo de exclusión social, talleres de sensibilización empresarial y gratuidad gestión planes de igualdad (más de 140 empresas ya han demostrado su interés desde la puesta en marcha de este servicio en Junio de 2018), coaching para búsqueda de empleo y talleres de empoderamiento para el empleo y autoempleo femenino, son algunas de las medidas específicas sobre las que trabajar esta cuestión. Un largo camino por recorrer más que necesario, en primer lugar porque las y los gestores públicos debemos actuar en base a una realidad y, segunda, porque nuestros principios son aquellos que nos guían para cambiar las realidades que son injustas.

Es por ello, tan necesario la transversalidad en las políticas públicas. La perspectiva de género se ha de suscribir en todos los ámbitos de lo público y social dado que nuestra realidad es que no vivimos de manera igualitaria en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Y cada escollo contribuye a que el machismo se perpetúe y actúe en todas sus fórmulas. Tenemos que seguir trabajando. Cada grano de arena aporta y no será posible la igualdad real y efectiva si desde lo público no caminamos juntas y juntos para erradicar cualquier tipo de discriminación de género.