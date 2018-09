Intu mediterrani: regreso al pasado

Amb la presentació per part de la multinacional Intu del nou projecte de Puerto Mediterráneo que arrasaria el paratge natural de les Moles de Paterna, es torna a obrir un debat que ja pensàvem tancat amb l´arribada del govern del Botànic. Un debat que donava per finiquitat l´urbanisme competitiu lligat als beneficis econòmics de les grans corporacions per donar pas al Cooperatiu, un urbanisme polièdric, basat en l'interés general i la participació ciutadana.

En l'urbanisme dels darrers anys ha prevalgut la visió competitiva i marcada per la necessitat de generar beneficis a les grans corporacions que es constituïen com a agents planificadors del futur de les nostres poblacions. Ara, arran el fracàs del model creat a la seua mida, comença a implantar-se en molts municipis una visió més cooperativa de l´urbanisme, ja que la primera es mostrava poc atenta amb les necessitats de la ciutadania. En aquest sentit, és significatiu el paper que ha jugat l'urbanisme corporatiu (empresarial i basat en la lògica dels grans projectes) creant grans fortunes i instaurant la cultura de l´enriquiment ràpid i el «pelotazo». Així, moltes de les necessitats diàries, que el model no contemplava, s'han anat cobrint amb accions tecnocràtiques incapaces de satisfer les necessitats reals, un pegat que intenta cobrir els grans forats que aquest tipus d´urbanismes deixa al nostre territori.

En la Coordinadora per la Protecció de les Moles creiem que les polítiques urbanes ja no poden considerar-se monopoli de l'Administració pública i molt menys de les grans corporacions. Enfront de l'obsolet model de la planificació tradicional s'experimenta, des de les instàncies públiques però també des de la societat civil, amb noves idees, més flexibles, transparents i participatives que tracten d'incidir de forma directa en la millora de les condicions de vida dels ciutadans i ciutadanes, que veuen la planificació urbanística com un mitjà per a millorar les seues vides. L´urbanisme és quelcom massa important per a deixar-lo en mans d´empreses que només busquen els seu benefici econòmic i que, en la majoria dels casos, desconeixen les necessitats dels habitants del territori en el que actuen.

El model competitiu corporatiu ens deixà PAIs aprovats però sense desenvolupar, carrers urbanitzats que envolten solars buits sense construccions i una depredació del territori mediambientalment insostenible. Des de la Coordinadora per la Protecció de les Moles pensem que en el disseny del nostre país, ha de participar activament la ciutadania, no mitjançant consultes puntuals si no amb l´obertura d´un debat global que afronte temes com la mobilitat, la cohesió territorial, el medi ambient, el tipus de consum, l´entramat comercial necessari per a mantindre el poble viu i les xarxes de transport necessàries que garantisquen la comunicació sostenible entre els diferents barris i altres poblacions.

Ara, la multinacional Intu, amb seu en Luxemburg,, ens retrotrau a eixe passat en el qual grans corporacions decidien sobre el futur del nostre territori i per tant sobre el nostre futur. Sense participació de la ciutadania, sense debat i sense mirar més enllà del benefici d´uns pocs. Que això estiga passant al 2018 és greu, ja que estem parlant del futur de tota la comarca de l´Horta. Perquè l´afecció d´un projecte de les característiques de Intu Mediterrani (abans Puerto Mediterráneo i abans Puerto Ademuz) serà per a tots els pobles i ciutats de l´àrea. Una afecció negativa per al comerç local (destruint la xarxa comercial), per al medi ambient (formigonant més d´un milió de metres quadrats) i per a la mobilitat (saturant els vials d´entrada a València i a molts barris de Paterna). Per tot això des de la Coordinadora per la Protecció de Les Moles considerem que el projecte d´Intu no s´adequa a les necessitats dels habitants de la comarca, no aporta economia productiva, no sorgeix d´un debat obert on la ciutadania haja apostat per un model de ciutat on càpiga este projecte, destrueix més d´un milió de metres quadrats de massa forestal de la comarca i suposa una amenaça per al comerç de proximitat de tots els pobles dels voltants. A més es potestat de la Generalitat rebutjar un projecte que no s´ajusta als seus criteris socials, econòmics i mediambientals. La decisió és política. Prenguem-la amb valentia.