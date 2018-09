El otoño climatológico ya ha llegado. Quizás a muchos les sorprenda que diga esto un 1 de septiembre, pero los climatólogos dividimos las estaciones del año en función de los datos de temperatura y lluvia, aunque también se tienen en cuenta por ejemplo los tipos de tiempo que se dan. No hay que confundir las estaciones climatológicas con las astronómicas (las más conocidas y usadas en España), o las estaciones meteorológicas (que hacen referencia a la llegada del tipo de tiempo más habitual en una época del año, por lo que siempre varía). No suele coincidir, ya que por ejemplo septiembre puede ser una prolongación del verano o un mes inestable, conocido por sus lluvias torrenciales, de ahí el refrán de «Septiembre seca las fuentes o arrasa los puentes».

El otoño climatológico abarca desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre. Las noches son más largas y frescas, las temperaturas empiezan a bajar y la atmósfera suele mostrarse dinámica, rompiendo con la monotonía del verano (aunque este no lo haya sido, ya que las tormentas han sido las protagonistas en el interior). Estamos ante la época que suele ser la más lluviosa del año en muchas regiones de España, especialmente las de influencia mediterránea, algo que ahora mismo no nos vendría nada mal tras los ponientes de la primavera y el bochorno de las noches de verano.

Por ahora las previsiones a largo plazo señalan que septiembre puede ser un mes inestable en el Mediterráneo, Cantábrico y noreste peninsular, mientras que podría ser más frío respecto a la media en algunas zonas del país. Sin embargo, estas previsiones a tan largo o estacionales sirven de poco en nuestro país por su particular situación geográfica y por su compleja orografía, donde las diferencias de temperatura y precipitación pueden ser enormes en distancias muy cortas. Pero es una de las cosas bonitas de la meteorología y del clima en nuestro país.