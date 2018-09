El ciclo de la vida

Cuando hace algún tiempo mis hijos - aún pequeños - comenzaron a hacerme preguntas acerca de qué pasaría conmigo cuando me hiciese muy mayor les puse el ejemplo de la naturaleza. Da igual el tiempo que pase porque la naturaleza vuelve a revivir una y otra vez gracias a las cuatro estaciones con lo que la vida, de alguna manera, cambia cada pocos meses para que todo siga igual, les dije. Además, yo siempre iba a estar - continué - en sus recuerdos, agrupados en su memoria, formando un paraíso de la memoria al que podrían acudir cuando quisieran.

Siempre que entro por la puerta de algún hospital de la Comunidad Valenciana lo hago con una mezcla de humildad, tranquilidad y agradecimiento. Sobre todo cuando lo hago en el Hospital La Fe de València que, por circunstancias personales, he tenido que visitar numerosas veces en los últimos años. He pasado bastantes semanas en él caminando por sus pasillos, utilizando los ascensores y comprando botellas de agua en las máquinas expendedoras. Y por ser La Fe un hospital de referencia a nivel español - y por tanto europeo - en lo que a sanidad pública se refiere, no he podido evitar pensar, al caminar de un servicio médico a otro, la enorme suerte que tenemos los valencianos por poder contar con este hospital. Es un hospital de referencia por que a él son enviados los pacientes con patologías más graves que necesitan de una maquinaria especializada y de un personal muy preparado acostumbrado a afrontar lo más difícil. También pacientes con graves negligencias provocados por médicos de la medicina privada.

Por tanto, una vez superada, espero que para siempre, la voluntad privatizadora de la sanidad pública valenciana que puso en marcha el Partido Popular cuando se hizo con el poder de la Comunidad Valenciana a mediados de los 90, la sanidad valenciana ha vuelto a mirar al paciente a los ojos en vez de a su cartera. La sanidad pública representa lo mejor del ser humano porque su personal gana el mismo dinero tenga veinte o cuarenta pacientes que atender al día, sin importarles su clase social ni su país de origen, habiendo sido su voluntad inquebrantable de querer hacer lo mejor posible su trabajo y saber que estaban haciendo el bien a sus conciudadanos, las razones principales de que la sanidad valenciana no entrase en un proceso irreversible de abandono y desprestigio durante los años de gobierno del PP.

Sé que algún día, espero que tarde en llegar, cuando esté a punto de formar parte del paraíso de la memoria de mis hijos al que me he referido antes, el personal médico del hospital público en el que me encuentre tratará de que mis últimos momentos sean lo más dignos posibles. Seré un simple y minúsculo eslabón más del ciclo de la vida.

Es imprescindible que los valencianos creamos en nosotros mismos, en nuestras posibilidades y en lo que somos capaces de hacer cuando remamos a la vez. La sanidad es un claro ejemplo de ello.