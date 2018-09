Infancia transcendental

"Los niños (niñas) son un bien colectivo. Necesitamos niños (niñas)", argumentaba Pau Marie-Klose, recientemente nombrado director de Infancia por el Consejo de Ministros y Ministras. –Ante lo cual, es general el anhelo de resultados efectivos en tal gestión-. Ibicenco y articulista en medios de información como el Diario de Ibiza (Prensa Ibérica, Grupo EPI)), Marie-Klose, con su discurso, defiende a la infancia subrayando la pérdida de talento embrionario si no se rescata de la pobreza a la infancia en España ¿Dónde están los (las) responsables de que esto suceda aquí, y en el siglo veintiuno? Es indiscutible que, en cualquier existencia, son cruciales las etapas iniciales que dejan su impronta en facetas posteriores del desarrollo. "la pobreza es una cicatriz que no se acaba de cerrar nunca", añadía el citado profesor de Sociología en la Universidad de Zaragoza.

La memoria histórica además de cadáveres apilados en fosas comunes, entre capas de cal viva, también alberga a los millares de víctimas del hambre, esa paupérrima ciudadanía de la posguerra española que hacía lo que fuera preciso para salvar a sus hijos e hijas de la inanición e insalubridad; ¿Cuántas madres murieron anémicas, tísicas, por dar lo poco que conseguían de alimento a sus criaturas? Eran tiempos de cartillas de racionamiento, implantadas en mil novecientos treinta nueve por el triunfante bando franquista. Madres que llegaron a cocinar tortillas de patatas sin huevo ni patatas, algarrobas a la cubanita, suflés de cacahuete. Tal era la hambruna entre quienes no eran adictos al régimen dictador que la dieta más consistente posible de conseguir para sobrevivir, consistía en castañas, altramuces y almortas (leguminosa con forma de garbanzo aplastado que provocaron el funesto latirismo mediterráneo y que, en mil novecientos cuarenta y cuatro, fue prohibida). Tan trágica realidad de miseria fraguada a golpe de absolutismo tuvo como consecuencia la avalancha de bajas infantiles en una auténtica pandemia macabra con el subsiguiente impacto negativo en el desarrollo físico y psíquico en supervivientes: "los niños (niñas) fueron los verdaderos perdedores de la guerra", texto a pie de una foto que ilustra el artículo "Historia del hambre en España tras la Guerra Civil". Guerras que se ceban en la infancia rompiendo de cuajo el candor infantil, gestando enfermedades, como la anorexia en el caso de la actriz Audrey Hepburn, hija de una baronesa holandesa, una niña abatida que durante la Segunda Guerra Mundial, llegó a comer bulbos de tulipanes fustigada por el hambre. En las guerras, generar familia no es factible, actualmente en países africanos, tres millones quinientos mil bebés han muerto víctimas de la violencia, enfermedades y desnutrición. Siempre la infancia pagando con su vida.

Durante la dictadura de Franco ¿dónde podían comer los hijos e hijas del devastado pueblo? Pues en los seminarios. La Iglesia, aliada servil, se frotó las manos al ver como su cuota de discípulos se multiplicaba, y el ente eclesiástico, desde su privilegiada atalaya de oropeles y sermones se convirtió en el refugio perfecto para eludir hambre y analfabetismo, angustias a las que estaban condenadas las criaturas de familias no adscritas a la nómina franquista.

Actualmente. Aquí. La infancia sigue atacada por organigramas de poder que eluden o entrampan los deberes para con ella, relegando las obligaciones de inmediatez y fácticos planteamientos de futuro. No basta con parchear. El blindaje universal del bienestar infantil es ¡urgente!

Una de las manipulaciones imprescindibles para la exitosa implantación de regímenes dictatoriales, además del terror, es la instrucción en sus mandamientos. Claus von Amsberg, difunto marido de la ex reina Beatriz de Holanda (accionista de la petrolera Shell); estudió en un colegio en Pomerania (región de la antigua Prusia), donde "todos los alumnos tenían que afiliarse a las Juventudes Hitlerianas y asistir a campos de entrenamiento nazis. Cuando el colegio empezó a ser supervisado por las SS en el año 1943, Claus regresó a casa de su abuela en Bad Doberan (en el noroeste de Alemania) y fue a la escuela local. Sus padres confiaban en que si parecía un chico modesto podrían evitar la educación nazi a la que estaban obligados los muchachos de las clases altas"; en la posguerra descubrió que el certificado de estudios dado por los nazis no tenía valor. ¿Qué parámetros de calidad se utilizan en la educación infantil? ¿Bajo qué criterio de inspección están? El negocio es demasiado grande y los intereses heteropatriarcales siguen ahí, embutidos en la sesera y cartera de países como España donde artistas de reconocimiento internacional del calibre del bailarín Víctor Ullate, por su pasión hacia la danza "era un niño raro para mis compañeros".

Temáticas prioritarias sólo en contadas ocasiones son incluidas en proyectos educacionales, como el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), que en la Comunidad Valenciana más de sesenta mil niños y niñas padecen. Incapaces de estar quietos y atentos en clase, pueden camuflar sus déficits haciendo payasadas como el actor Jim Carrey; tampoco el TDAH y TOC han impedido al cantante Justin Timberlke ser célebre, por su parte el deportista Michael Jordan confiesa: "No puedo dejar de moverme y no puedo estar sin hacer muchas cosas".

Con sorprendente facilidad se etiquetan a las personas, y hasta profesionales caen en el defecto de tildar a niños y niñas como creadores de problemas. El protagonista de la famosa película "La La Land", Ryan Gosling, confiesa que: "Era incapaz de leer, era muy frustrante. No podía absorber nada de información". Estigmatizar los trastornos mentales siempre es el comodín de la incultura descalificadora que minusvalora trabajos realizados por estudiantes con TDAH. Luis Rojas Marcos psiquiatra, reconoce que tenía tanta energía que nunca estaba quieto y se distraía constantemente; "Antes de conocerse el trastorno eso era ser un niño malo". En cualquier caso existen dispositivos que ayudan, tales como la disciplina, ganas y experiencia. Luis Abad Mas, psicopedagogo maestro y neuropsicólogo infantil, director de los centros de Desarrollo Cognitivo Red Cenit, escribe en la página web oficial: "existe una gran falta de concienciación en nuestra sociedad principalmente en el profesorado, acompañado de una carencia generalizada de formación específica en desarrollo cognitivo y funcional del cerebro, que haga que puedan observar a su debido tiempo los signos de alarma. Falta de concienciación y formación del profesorado. En dos mil catorce la fundación Cadah titulaba un artículo de su página web: "La Comunidad valenciana anuncia que todos los colegios dispondrán de un protocolo para el TDAH", con posterioridad a esa fecha, el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho "El Diario de la Educación", apunta: "Si se realizase el intento de construir una política de intervención escolar en TDAH a partir de las mejores propuestas identificadas, habrá que considerar que hay dos criterios que no se han cumplido en ninguna comunidad". Maria Eugenia Russi, neuropediatra, determina que "para enseñarle algo a un niño (niña), primero hay que llegar a él (ella)". "Les estamos fallando día tras día, sentenciaba, refiriéndose a la infancia, la trabajadora social Laura Calles en su intervención radiofónica.

Maria Montessori primera mujer médica en Italia fue la feminista, psiquiatra y humanista, en su "Manual personal de la doctora Montessori", valiosísimo tratado de enseñanza progresista y científica, escribió: "Los niños (niñas) son seres humanos a quien se debe respeto, superiores a nosotros por su inocencia y por las mayores posibilidades de su futuro, lo que queremos ellos lo desean también. Ellos nos van a imitar siempre"