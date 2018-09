Uno sucumbe a la emoción, queda conmovido hasta las entretelas cuando ve al gobierno ebrio de preocupación por la salud ciudadana; cuando lo ve desvivirse y arrostrar impertérrito el enorme desgaste político, la grandísima impopularidad que acarrean medidas como la semiproscripción de los coches diésel. Tanta solicitud resulta enternecedora y reconfortante, aunque no puede uno decir que la impresión esté libre de cagafierro, sino más bien al contrario: el paternalismo gubernativo en el caso del gasoil presenta más de una hebra sospechosa, con sus tornasoles de patraña y algún que otro alamar de la más pura farfolla. No las tiene uno todas consigo cuando tienta con una mano el vivo desvelo del estado en materia de contaminación atmosférica mientras palpa con la otra la más descarnada indiferencia de la misma entidad en punto a tabacos y alcoholes. La sensación de amparo se le vuelve a uno inquietud, y la inquietud aumenta la presión hasta que revienta en un formidable chirrido, en un calambrazo neuronal que dispara los ojos y desencaja la boca. Es el eureka terrible, la súbita revelación de que las autoridades no se preocupan de nosotros, de que permanecemos en el mismo desvalimiento institucional de siempre.

La verdad cruda, la realidad sin adobar es que los coches a gasoil duran demasiado, mucho más de lo que debe durar un artículo de consumo, y al armatoste administrativo no le sale a cuenta el desmesurado intervalo que media entre la gabela con que nos azota cuando compramos el coche y el gabelón que nos tiene preparado para cuando lo cambiamos por otro. De manera que podemos, previo pago del canon establecido, alcanzar el coma etílico y fumarnos hasta el relleno de los cojines, pero conservar la petroliera más de una década, eso nunca.

La nueva consigna es que la tartana diésel no sólo debe cambiarse cuando no funcione, sino cuando haga falta para sostener el erario público. Esto puede parecer baladí pero no lo es, porque abre la peligrosa trocha del consumo por decreto ley. Si la masacre de los diésel sale adelante nadie puede garantizarnos que no nos obligarán a cambiar la dentadura. Nos vaciarán las fauces de unos dientes como perlas igual que nos vacían el garaje de un diésel que ronronea como un gatito: por la nigromancia recaudatoria del avión privado y el piscolabis en el cigarral.