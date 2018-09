Els paranys del patriarcat

Durant massa temps ens han fet creure de manera cega que les persones podíem triar una cosa o altra fent valdre la nostra total llibertat d´elecció. Amb els anys de crisi, però, esta creença s´ha esvaït. Avui en dia cap persona s´atreveix a dir que tria lliurement tindre un contracte a mitja jornada quan en realitat ha de treballar a jornada completa; o que tria convertir-se en fals autònom i treballar de manera precària sense drets laborals. L´explotació no es tria, s´imposa, i els poders públics hem de treballar per eradicar-la.

Però quan parlem de les dones la situació canvia i el patriarcat troba escletxes per a justificar el que és injustificable. No se´ns passa pel cap pensar que les kellies trien lliurement cobrar dos euros per habitació o que les aparadores del calçat trien voluntàriament treballar en negre, sense cap assegurança, sense drets laborals i exposades a productes tòxics. En canvi, sí que continuem acceptant la fal·làcia que les dones venen lliurement els seus cossos per ser explotats: si es prostitueixen, és perquè volen. Una estratègia més del patriarcat per mantenir-nos submises als interessos masculins i, el que és més important, als interessos del capital.

Doncs no, cap dona tria lliurement estar explotada. En cap cas. Això representa només una mentida més per a poder continuar mantenint les màfies que ens utilitzen com a objectes, per a perpetrar la violència econòmica que ens situa com a persones de segona sotmeses econòmicament als homes.

Si ho pensem bé, la violència econòmica és molt extensa i massa vegades es justifica en la lliure elecció. Trobem l´escletxa salarial en els casos de les privilegiades que tenim un treball remunerat i reconegut. Però també trobem casos més sagnants. Treballs com la neteja de la llar, l´atenció a persones majors/menors, les tasques domèstiques i un llarg etcètera que ens aboquen a les dones a l´economia submergida o directament a la falta de remuneració. D´altres com la prostitució o el lloguer de ventres, ens aboquen a ser un objecte sense cap tipus de drets personals a expenses de l´explotació. Homes rics comprant cossos de dones pobres amb la intermediació lucrativa d´empreses i màfies.

El mantra de la lliure elecció, en estos casos, només aconsegueix mantenir la impunitat de qui explota. Tancar els ulls d´una societat en què encara les dones es poden comprar i vendre als centres de les ciutats. Criminalitzar a l´esclava mentre s´accepta a qui la consumeix. Admetre, encara al segle XXI, que les dones estem a disposició de qui ens vol adquirir. Crear la dicotomia entre dones bones i putes, dicotomia per silenciar que les màfies continuen fent del nostre cos un cap de batalla. La fal·làcia de la lliure elecció, en definitiva, és un parany més del patriarcat per fer-nos culpables del que en realitat som: víctimes.