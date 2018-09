Esto no, señora Oltra

Rompía el día y abría mi paseo cotidiano por el cauce. Una radio local facilitó una información relacionada con una comisaría especialmente equipada para atender a mujeres que pudieran presentar una denuncia por malos tratos; la noticia detallaba aspectos muy positivos de su organización. No obstante, una pregunta sí que apuntó en mi cabeza:¿Por qué no otorgar esa atención en todas y cada una de las comisarías? Me respondí esta pregunta abriendo otra: ¿Esta comisaría pondrá en marcha un plan que se hará extensivo a otras mediante las oportunas políticas de formación? Nada se avanzaba en este sentido, pero no parecía una mala noticia esta apertura ni gratuito el servicio a prestar.

Pasadas unas horas la Sra Oltra nos sorprende con unas declaraciones que airea EFE y ante las que debo pronunciarme. Solo puedo decir esto: ¡Eso No, Sra. Oltra! Las posibles diferencias con otros compañeros de gobierno o con sus empleados debe solventarlas en una amigable conversación. Debe tener muy presente que las descalificaciones de uno u otro compañero de gobierno nunca la darán un voto y, por supuesto, no cargarán de razones a sus críticas que deberían haber sido solventadas o solventarse con una negociación y en sus despachos. Las descalificaciones solo minarán la existencia de su propio grupo y gobierno. Exigir buen hacer, discreción y temple es muy duro para quien esto firma, pero muy necesario a la vista de las páginas de prensa y minutos radio que la Sra. Oltra ha logrado alimentar en agosto.

Es verdad que se avecinan tiempos duros en los que la valoración de las tareas clave de cada Consellería será precisa para mantener el voto y para atraer nuevos votantes. Pero tenga presente que hay algo que no puede hacer: descalificar públicamente a miembros de su gobierno. Cada descalificación es un argumento para una oposición con hambruna argumental.