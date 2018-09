Puig y Oltra, dos en la carretera

El Consell del Botànic, desde su constitución, se ha fundado en dos relatos paralelos, que lo vertebran y a su vez lo polarizan. Uno es el de la reivindicación dineraria, cuyo eje del mal, centrifugador y culpable de buena parte de las calamidades que nos atenazan, reside en Madrid. El otro es el de la transparencia, esa virtud necesaria que actúa por reacción: su génesis y su desarrollo político se articula en torno a la corrupción, a las perversidades y abyecciones del pasado. Sin esos elementos colmados de determinadas bribonerías reales y otras muchas aparentes (esto último es otra cuestión, dejémosla por ahora) ese discurso higiénico perdería su función e impugnaría su identidad. Ascendería al cielo de la nada, a ese Parnaso luminoso y virginal donde supuestamente vagan los espíritus nobles, honrados y bondadosos, al estilo del famoso poema de Espriu o del insípido buen salvaje de Rousseau.

Las cabezas visibles que emergieron para administrar la arquitectura argumental identificadora de este Consell son Ximo Puig y Mónica Oltra. El presidente para el primero; la vicepresidenta para el segundo. Atravesando esos dos grandes diseños conceptuales sus figuras adquieren muchos más significados, sin duda. La posición de Puig ha sido sustancial, por ejemplo, para desactivar algunos poderes muy activos, suavizar decisivos frentes oligárquicos, caramelizar fricciones con sus aliados y sosegar a un empresariado desconcertado tras el cambio político sobrevenido tras dos décadas: una turbación lógica si tenemos en cuenta que una izquierda había gobernado ya pero la otra nunca había pisado los salones del poder autonómico. Es evidente que la tarea original pasaba por estabilizar el Gobierno en un equilibrio que debía armonizar la voluntad de las urnas con otras voluntades que metabolizan grupos de influencia a derecha e izquierda, en ocasiones abastecidos por inercias muy casposas. De aunar la expresión de la calle con la esfera estamental sin que la digestión fuera excesivamente traumática. Son procesos donde las prisas nunca suelen ser buenas compañeras de viaje porque estimulan resistencias y excitan a una opinión pública maleable. Hay algunos episodios en el ayuntamiento de Valencia, o en la Generalitat, constatadores de lo que digo.

Pero si es obvio que Puig ha jugado ese papel, no lo hubiera podido emprender sin Oltra. En toda dialéctica juegan al menos dos actores, y la calle de las movilizaciones, de la urgencia y de la angustia estaba en manos de Oltra. Las diferencias internas en el Consell, que las ha habido, y no pocas, entre PSPV y Compromís, son papel mojado si las enfrentamos a la necesidad imperiosa de conjugar esas dos enormes fuerzas ante la incertidumbre del cambio de paradigma político. A punto de vencer la legislatura, ese ensamblaje, que era un principio insoslayable, parece en gran medida resuelto, aunque la gestión diaria de la Generalitat amanezca con algunos agujeros muy vistosos. La administración de las cosas es una asignatura pendiente que merece una reflexión (en Valencia y en Ulan Bator), y no en pocas ocasiones el peso de la ideología (olvidemos ahora el entramado administrativo) atasca o contradice la "trivial" eficiencia de las políticas cotidianas. Cuando se cumpla el sueño inocente de Saint Simón y se sustituya el gobierno de los hombres por la administración de las cosas, entonces discurriremos en un Sangri.La enternecedor: ni patrias, ni reyes, ni cancelaciones biológicas. Ni Puig ni Oltra ni Bonig. Adiós a todos los problemas. Mientras tanto, reparemos los inconvenientes, que son a veces mastodónticos, con un baño de silicona, al menos.

La democracia no es sino deliberación pública. No es sólo eso, pero sí su armadura principal. El Consell del Botánic, en su última fase de la legislatura, está aún en condiciones de propiciar, ni que sea embrionariamente, una nueva narrativa. Al menos, de pespuntarla y debatirla. Porque mucho me temo que los dos relatos que nuclean el Consell (la infrafinanciación y la transparencia) han sido en parte amortizados no sólo por la acción política, sino por la diabólica maquinaria de la rutina. Han pasado a ser víctimas de la prosaica normalidad. Al fin y al cabo, la metáfora antropomórfica es la dueña y señora de la razón: nacer, desarrollarse y morir es el único argumento de la obra. Y conviene cultivar el germen de una nueva narrativa, que trascienda la identidad y propósitos de los partidos que forman el Botánic, antes de que los dos pilares doctrinales (y estratégicos) que sostienen el Consell se conviertan en meros fantasmas fluorescentes.