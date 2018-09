Septiembre es un lío

Estamos inmersos en una situación sinóptica interesante, ni más ni menos que la primera DANA del otoño, sí, del otoño, estamos en verano astronómico pero climatológica, y parece que meteorológicamente, es otoño. Las gotas frías, ya lo venimos diciendo mucho, no son exclusivas del otoño, pero si es en esta época cuando más lluvia pueden descargar en poco tiempo, por la mayor temperatura del mar. El mes central de estas situaciones suele ser octubre, pero no es menos cierto que septiembre registra algunas situaciones muy interesantes, eso sí, más en la segunda quincena que en la primera.

No conviene olvidar las gotas frías de finales de septiembre de 1986 en Alcoi o de 1997 en Alicante. Las situaciones de la primera quincena de septiembre, en la que estamos, suelen estar más en la órbita de las situaciones mixtas de tormentas intensas y locales de verano y lluvias torrenciales extensas de otoño, lo que podríamos llamar eufemísticamente: tormentas de distribución e intensidad irregular pero relativamente generalizadas y extensas en un espacio determinado. Septiembre de 1989, en sus primeros días, dio buena muestra de cómo se comportan este tipo de situaciones.

Lo he dicho muchas veces, pero yo odio septiembre para hacer previsiones, porque el dicho de que se lleva los puentes o seca las fuentes no es sólo cierto en cuanto al clima, sino que también lo es en previsiones del tiempo concretas como ésta, ya que en unos lugares no hará nada y en otros sí, y los modelos de precipitación, no tanto los sinópticos, resultan contradictorios. Son situaciones en las que hay que tirar de satélite y radar, si es que va, claro, ya que suele «caer» cuando llueve. Los grupos de seguimiento, las autoridades y la población en general viven en la desesperación, porque puede llover mucho o no llover casi nada, y eso no es fácil de entender, pero es así, y hay que interpretar los pronósticos y los avisos meteorológicos como lo que son, la expresión de una posibilidad, no una certeza. Esta columna aparecerá en medio de la situación y pronto quedará confirmada o desmentida. ¡Que la Meteo reparta suerte!