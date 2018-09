La exhumación de Franco no reabre heridas, las cierra.

El viernes 24 de agosto de 2018 se publicó en el BOE un real decreto por el que se dispone que, en un plazo no superior a un año, se exhumarán los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, un lugar que nunca se debió construir, ni debió albergar con honores los restos de un dictador golpista y responsable de una cruenta guerra desencadenada por el odio de unos clasistas soberbios ante la insolente aspiración de los más desposeídos a ser libres y mejorar su calidad de vida.

Bajo la excusa de la «inoportunidad de reabrir viejas heridas», la derecha se muestra contraria a la exhumación, cuando bien razonado, esta decisión sería el primer paso para cerrar una herida que lleva abierta desde el golpe militar de Franco. Los millones de españoles que nacieron después de 1975 no pueden interiorizar lo que se siente bajo una dictadura que penaliza la libertad de expresión, que prohíbe los partidos políticos y que niega el derecho al voto. Son millones de personas que, por más que se lo explicara, no entenderían la cara de miedo que descubrí en mi padre cuando a los diecisiete años (aun faltaban cuatro para que muriera Franco) al llegar a casa y abrir la mochila donde guardaba mis apuntes de la facultad, saqué cuatro ejemplares de Mundo Obrero que le mostré orgulloso. Yo no era plenamente consciente de lo que representaban aquellos periódicos, no era comunista, nunca lo he sido, nunca he militado en ningún partido político, ni siquiera comprendí al principio la angustia de mi padre, al menos no hasta que él me explicó la diferencia entre llevar un ejemplar o varios de una publicación clandestina. «Si llevas más de uno y son todos iguales, eres un distribuidor, y si un compañero de clase te delata y te cogen los de la brigada político social, te detendrán, estarás incomunicado, si tu madre va a buscarte a la jefatura de policía y grita preguntando donde estás, dirán que esa mujer está loca, te molerán a palos, y cuando te suelten, nunca volverás a ser el mismo, ni tú ni nosotros».

Esta anécdota es real y demuestra el miedo que la generación que me precedió sentía durante el franquismo, el miedo a las paredes que oyen, el miedo a irse de la lengua, el miedo al vecino ese nuevo que parece policía, o el miedo al volumen alto de la radio al escuchar La Pirenaica.

Y ahora, vienen los niñatos del PP y nos dicen que no se reabran heridas con la exhumación de Franco, como si no fuera suficiente con la herida de haber nacido, crecido y sufrido durante una dictadura (como es mi caso) o soportar que aun se rinda pleitesía a la memoria del dictador y se reverencie en las tertulias televisivas a los casposos que son su descendencia.

Es necesario restaurar la dignidad de ser español, la reparación y la justicia en pos de una sociedad que sea consciente de su memoria, como respeto a quienes lo dieron todo por la libertad y el estado de derecho que ahora gozamos. Agradezco al presidente socialista que al menos haya cumplido esta promesa electoral —como le censuro las que no está cumpliendo al colisionar con la realidad de la gobernabilidad y el pragmatismo que esta le exige—, algo que por temor o por comedida moderación, ningún gobierno democrático anterior se atrevió a llevar a cabo.