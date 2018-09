Gota fría y avisos

Durante los últimos días he leído o escuchado numerosas críticas sobre los avisos que ha activado AEMET ante probables chubascos y tormentas localmente muy fuertes, especialmente durante el domingo, como consecuencia del descuelgue de una gota fría sobre la vertical de la mitad occidental peninsular. Y por lo que veo, tenemos un problema para que la información relativa a estos avisos llegue correctamente a la sociedad. Un aviso emitido por AEMET implica que existe una probabilidad, repito, probabilidad, de que se produzcan fenómenos adversos que pueden tener unas consecuencias sobre la población y determinadas actividades. Si la probabilidad de alcanzar el umbral de un determinado aviso es del 40-70%, significa que hay un 30-60 % de probabilidad que no se alcancen esos umbrales.

Es decir, puede o no puede suceder. Hablamos de previsiones y probabilidades, no de certezas. Como comenta mi amigo Lluis Francés, los modelos proponen y el cielo dispone. Por desgracia, los medios de comunicación se toman los avisos como una certeza, después cuando no pasa nada, sólo llegan las críticas, muchas veces injustificadas.

Los comunicadores meteorológicos también tenemos que aportar nuestro granito de arena a la población. Tenemos conseguir que se entienda lo complejo que resulta hacer una previsión y activar unos determinados avisos ante situaciones como las de este fin de semana, en las que debido a pequeños cambios en la trayectoria prevista de la gota fría se ha traducido en un vuelco de las previsiones y de los acumulados de precipitación.

También ha quedado demostrado que gran parte de la sociedad sigue desconociendo que una gota fría es simplemente un embolsamiento de aire frío en altura, y que para nada es sinónimo de lluvias torrenciales o desastre. De hecho, hay varias situaciones más que pueden generar precipitaciones intensas. Entre todos, debemos fomentar la cultura del riesgo en nuestro país, que hoy en día es más bien escasa, por desgracia.