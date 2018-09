Más que una anécdota

Las noticias que se trasladan en páginas que recogen los sucesos suelen llamar la atención por su contenido. Todas estas noticias, que se dan a diario, tienen algo en común: delatan lo que ya es un verdadero problema social al que no se está prestando atención. Y, sin embargo, este clase de noticias se agota en su misma aparición, nadie las prolonga; solo en algunos casos alguien se hace una pregunta al concluir su lectura y la traslada al dominio público.

Hoy me voy a referir a una de ellas. Todo surge a raíz de una noticia: «Detienen a una mujer que robó 110.000 euros a su amiga de 90 años» (Levante-EMV, 30/08/18). Podría aportar otras como la de la señora de 88 años que se entera de que su piso ya no es suyo cuando pretende venderlo para trasladarse de ciudad y pasados seis meses su abogado aún no ha logrado que un juez la llame a declarar, etc.

Este tipo de noticias tienen un elemento en común: la actuación y firma del notario (existencia de un poder notarial, de una escritura de donación, etcétera ). Y, por tanto, la pregunta que surge de este tipo de noticias, pone en cuestión la actividad del notario que puede proteger una acción innoble, una estafa, por no haber tomado las debidas garantías para cerciorarse de que la persona que otorga el poder o la escritura de donación sabe en verdad lo que hace, calibra las consecuencias que puede tener para su vida que, por cierto, transcurre en un período de gran debilidad. Esas escrituras, poderes, etcétera se hacen a solas, sin testigos y atribuyendo al notario el ser portavoz de la justicia y la honestidad.

Se puede dar la espalda a la realidad; cabe permitir que el hecho quede reducido a anécdota y hasta se podría argumentar que siempre cabe la demanda penal por la vía judicial. No obstante, dadas las reiteradas apariciones de este tipo de noticias en una sociedad envejecida y que requieren todas la intervención notarial, ¿no cabría establecer legalmente ciertas cautelas para evitar estos fraudes? Al menos, ¿no sería razonable que las personas que padecen estos fraudes y los denuncian sean llamadas de modo inmediato a declarar ante un juez?

El sistema procesal debería favorecer al que se presume dañado por el delincuente, aunque el daño se haya llevado a término en una notaría. Estas noticias deben llevar a la revisión de los procedimientos, de las profesiones y de los procesos. ¿El sistema de justicia, los diputados que lo configuran, no puede urgir medidas antes de que la prensa se centre en la denuncia de estos casos? ¿Se precisa el escándalo, sea cual fuere el ámbito del problema, para que se produzca una reacción? Creo que es preferible establecer cautelas y no fiar a la actuación exclusiva de un notario bienes tan importantes para algunas personas.