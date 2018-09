Lluís Llach, a la seua fantàstica cançó Campanades a morts, escriu i canta allò de «Assassins de raons, assassins de vides, que mai no tingueu repòs en cap dels vostres dies i que en la mort us persegueixin les nostres memòries». Malgrat que va ser escrita per altres raons, hui m'aprofita perfectament per explicar el que sent.

Setembre ha començat negre per a les dones. En menys de quatre dies han estat assassinades quatre dones a l´Estat espanyol. I l´únic motiu és eren dones. Cap més. Per moltes justificacions que se´ns puguen donar, no hi ha cap que aprofite. Tant aquestes quatres víctimes, com la resta de dones assassinades per violències masclistes, han estat víctimes d´homes covards que no han dubtat en treure´ls la vida pel simple fet de ser dones. I a tots ells els desitje que mai no tinguen repòs en cap dels seus dies i que en la mort els persegueixin les memòries de tota la gent que estem al costat de les víctimes.

Els assassinats masclistes són el cim d´una sèrie de maltractaments que prèviament han anat fent-se efectius per part dels potencials assassins. I en eixa escalada van normalitzant-se eixes actituds. Van traient-li importància a les bestieses verbals, psicològiques, econòmiques... que van infringint a les seues víctimes per tal d´anular la seua voluntat i d´allunyar-les de la seua xarxa emocional i de suport.

Eixa normalització ha trobat suport al llarg de la història dins de la societat. Amb el beneplàcit i comprensió de grans pensadors (des Aristòtil a Rousseau i altres) va aparèixer la naturalització de la jerarquia i del domini dels homes. Així, hàbilment manipulada la biologia durant segles, ens dóna com a resultat que, encara hui en dia, perviuen desigualtats importants entre dones i homes. I la pitjor de totes és l´assassinat de dones per ser dones. Tampoc podem oblidar el paper dels llibres sagrats que han predicat, i crec que continuen fent-ho, violència contra les dones. Un exemple, tot i que en hi ha molts més, el podreu trobar a la Biblia a Jueces 19, 24-29.

I també les institucions han exercit i exerceixen violències masclistes. Per exemple, cada vegada que es justifica a un assassí o un maltractador o cada vegada que es qüestiona la veritat de una dona, s´està infringint violència masclista institucional. I no és vol vorer, perquè el mite de la mentida d´Eva amb la maleïda poma encara pesa més que les veritats que les dones expressen cada vegada que son violentades. I tenim exemples recents com la sentència i ficada en llibertat dels violadors de La Manada.

Encara fa falta molta pedagogia i formació per aconseguir la empatia de tots els agents socials, docents, policials, jurídics, etc. que intervenen en aquestos processos. I som moltes les persones que continuarem treballant per a que així siga. Hem avançat molt, sens dubte. Però cada vegada que una dona es assassinada per ser dona, el fracàs és el de tota una societat que no l´ha sabut protegir.