'Emojipaella'

«En un principi fou l´arròs. A l´arròs se li atribueix un origen meravellós. No debades els antics llibres sagrats diuen que l´arròs fou la creació d´un déu» diu Josep Piera en El llibre daurat. La història de la paella com no s´ha contat mai. El primer bri d´arròs, un dels aliments primordials, aparegué per la voluntat pòstuma de la deessa Retna-Dumila, morta per Xiva el déu destructor. En una altra història dels aliments el déu és més procliu al blat. Acaba de condemnar les seues criatures, Adam i Eva, a treballar per a menjar i els ho diu aixina «menjaràs el pa [de blat] amb la suor del teu front», Gènesi (3,19). Pense que, si el déu del blat realment els volia castigar, els hauria d´haver ficat a cultivar arròs que exigix moltíssima més faena, i per tant més suor, que no el blat. Bo!, deixem eixes disquisicions divines.

Segons un fullet de propaganda de la Generalitat, l´arròs es cultiva en el nostre país des de fa més de mil anys. Els últims 58 d´eixa pila d´anys es ve celebrant el concurs de paella valenciana de Sueca, que ha passat per quatre èpoques i modalitats de competició fins a arribar a l´actual que és professional i internacional.

Qui vulga participar i conjuminar el gra diví en la divina paella rep de l´organització els productes que pot ficar-hi: arròs de Sueca; oli d´oliva; caragols, però no uns qualsevol sinó vaquetes; garrofó, tavella i bajoqueta de trencar; tomaca; una cabeça d´alls; un paquet de safrà en brins i safrà molt; pebre roig dolç; pollastre especial i conill sense indicar si és o no especial. I per acabar, uns pessics de sal i, el més important, aigua... de Sueca. Element important l´aigua, en les primeres edicions no era de la ciutat arrossera sinó dels pous de Corbera que abastien esta població.

El pròxim diumenge dia 16 de setembre podeu comboiar-vos i acudir a Sueca a vore com les fan professionals internacionals. Per a fer la convocatòria, entre amics, coneguts i saludats, podeu fer servir el corresponent emoji. Gràcies a una coneguda marca d´arròs i al meu paisà Eugeni Alemany, que té bona mà per a posar lloques, Unicode 9.0 va incloure la seua proposta d´emojipaella en Emoji 3.0. Eugeni i companyia enviaren un dibuix esquemàtic, però ben explícit, d´emojipaella, ¡fins i tot es veu el socarrat! La llàstima és que cada plataforma –Apple, Google, Microsoft, Samsung, WatsApp, Twitter, Facebook, EmojiOne, Emojidex– l´ha adaptat al seu propi estil i semblen paelles per a guiris, d´eixes que fa oix només de vore-les dibuixades. Per acabar-ho d´afinar, Unicode, li ha ficat un nom insuls: Shallow Pan of Food. ¡La deesa de l´arròs els castigarà per això! Fem-li un favor a la paella, al concurs de paelles de Sueca i a Retna-Dumila i no usem els emojis més desllavassats.

Jo, avise, he decidit ignorar tota convocatòria de paella que m´arribe des d´un Samsung, és l´emoji més repulsiu de tots.