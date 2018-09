El Supremo respalda a los afectados de Bankpyme

Hace unos días, cuando el consejero delegado de Caixabank en el Congreso de los Diputados intentaba echar un capote al Banco Santander, lamentando que no le parece conveniente que este tenga que indemnizar a los accionistas esquilmados del Popular -porque si no en el futuro no habrá banco que vuelva a quedarse con uno quebrado- en realidad estaba él mismo poniéndose la venda antes de la herida. Pues sí, afectados de Bankpyme, ese banquito pequeño que en Valencia tenía su central en la calle Pizarro. El Supremo ha dicho que La Caixa catalana debe hacerse cargo de las ventas indebidas de preferentes, bonos y demás productos complejos que en su día les vendió el Bankpyme. Por lo que finalmente, toda la artera estrategia de La Caixa para desentenderse de los miles de afectados de este modesto banco, comprado por 60 millones de euros, ha hecho aguas. Así que ya lo saben, si en su día Bankpyme le vendió preferentes o bonos, sobre todo de bancos islandeses o Lehman Bros. O valores de Aisa u otros similares, sin la debida información y los oportunos y obligados test de aptitud, para saber sobre sus conocimientos financieros, es La Caixa, hoy Caixabank, la que debe restituirle o indemnizarle las perdidas sufridas en estos productos. No lo dude más. Acuda a su abogado de confianza. El Tribunal Supremo por fin lo ha dicho. Y ya era hora.