Los que detestan enamorarse usan los frutos del amor para crear horizontes de media hora. Alrededor del "amor" todo es más creíble.

Es septiembre ... Con los cuerpos bien trabajados, todo el año en el gimnasio, nos montamos en el avión y nos vamos a... Nada más aterrizar tropezamos con el italiano o la rusa, los primeros días, nos sentimos fuertemente enamorados. ¡Claro! Igual que los niños se ilusionan con los juegos novedosos, los mayores también.

Llega un mensaje: "Hola princesa, qué heroísmo el mío. ¿Verdad nena?. Me encantas, eres una maravilla de Dios. He hecho los trámites elementales para conocerte. He podido entrever tu alma... Sí, la tienes ahí. Bueno " wapi" algún "finde" iré a darte amor y del bueno. Besitos"

Opino que de las maravillas del amor se goza a puerta cerrada. No he encontrado, aún, la necesidad de encontrarle sentido. El amor, modesta opinión, se difunde a través de uno mismo, es una convicción que ocupa: cuerpo, mente y espíritu. ¿El contenido interior es amor?

Ya, ya lo sé. El sexo es tentativa de amor. En ocasiones amamos en silencio, y para poder anotar un soneto de los de Lope de Vega, le otorgamos al sexo el poder de confesor. Conocí la superioridad del amor el día que descubrí que es cosa de uno.

El amor es tempestad, no amaina con la razón, con el cincelado de los sentimientos se crean grandes obras. Para los escultores lo inacabado es lo esencial. El sexo obedece al tiempo. El amor no.