La defensa del rey por los republicanos

La inmensa mayoría de los españoles que luchamos contra la dictadura de Franco, en tiempos que parecen ya remotos, y particularmente los que militábamos en partidos políticos de izquierdas, éramos republicanos. La república es el mejor de los sistemas de gobierno, como dijera hace unos siglos Kant, por no remontarnos más atrás. Además, en el caso español, Franco había decidido que le sucediera un rey, pues lo cierto es que Franco gobernó como un rey absoluto, el más longevo después de Felipe II, de manera que no dudamos en rechazar los designios del dictador.

El rechazo a la monarquía fue, antes del inicio de la transición, una doctrina asumida por los partidos políticos de izquierdas. No obstante, hay que señalar que algunos partidos democráticos y conservadores que se opusieron a la dictadura propugnaban la monarquía como un instrumento fundamental para recuperar la democracia en España; pese a que Alfonso XIII, el último monarca español antes de la República, fue nefasto. Hay que decir también que algunos sectores del franquismo rechazaban la monarquía, pero sus razones no coincidían con las de los demócratas de derechas y de izquierdas; lo que pretendían aquéllos era que siguiéramos instalados en el esperpento de una democracia orgánica, es decir, en un régimen autoritario, que nos siguiera manteniendo alejados de las democracias occidentales.

La transición desde la dictadura a la democracia no era posible sin contar con la mayoría de las élites y de la población española que, al final de la vida del dictador, eran franquistas por activa o por pasiva. El heredero de Franco, el rey Juan Carlos I, estuvo muy bien aconsejado promoviendo con algunos franquistas adelantados –a la cabeza de ellos Adolfo Suárez y Torcuato Fernández Miranda– la transición a un régimen democrático. La alternativa era bien sencilla, o los partidos democráticos de izquierdas y derechas suscribíamos un gran compromiso histórico con los herederos del franquismo que apostaba por la democracia, que incluía la monarquía, o provocábamos un conflicto civil que hubiera podido acabar en otra guerra. No fue un camino de rosas, los titubeos, los pasos atrás, las indecisiones, los sacrificios fueron muchos, parcialmente reflejados en los muchos estudios y narraciones históricas y en la memoria de los que vivimos aquellos acontecimientos.

Así, el período democrático y de bienestar más importante de la historia de nuestro país, que se inicia con la Constitución de 1978, no se puede separar ni de aquel pacto, ni de la existencia de la monarquía parlamentaria que entre nosotros se ha configurado como una república coronada en que el rey tiene competencias muy limitadas que, en todo caso, deben ser refrendadas por los titulares de las instituciones políticas: el presidente del Gobierno, los ministros o los presidentes de las Cámaras. Por eso, los republicanos españoles, que lo somos por convicción, cuando vemos y oímos que se pone en cuestión la monarquía y a su titular por los independentistas catalanes, por los populistas, o por los antisistema, lo que estamos percibiendo es un ataque a la democracia, a nuestra democracia, al pacto constitucional, por aquellos que como pollo sin cabeza mediante sus propuestas pretenden desvencijar el Estado, sin que tengan idea alguna de cómo organizarlo, y despreciando a la inmensa mayoría de los españoles que rechazan aventuras temerarias.

Cuando el rey se dirigió a los españoles en su discurso de 3 de octubre de 2017, el discurso que calificamos «669 palabras» en un artículo publicado en este diario, dijo lo que a la inmensa mayoría de españoles les hubiera gustado escuchar del presidente del Gobierno que, lamentablemente optó por el silencio. Puede discutirse si al rey le correspondía asumir la responsabilidad que asumió, pero no cabe duda de que era necesario un acto de autoridad. Y esa circunstancia fortaleció al joven rey que, como su padre, décadas antes, se identificó de manera indisoluble con la democracia española. Seamos claros, los independentistas no están impugnando la monarquía, están impugnando la democracia surgida de 1978. Y ahí nos encontrarán de frente, sin dudas. Por eso, consideramos que el Gobierno ha hecho bien impugnando la resolución del Parlament de Cataluña que rechaza y condena al jefe del Estado y apuesta por la abolición de la monarquía, aunque sea en contra de la opinión del Consejo de Estado, que no es la primera vez que acredita un escaso compromiso con la Constitución, a diferencia de la posición del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo que están aplicando con rigor nuestro ordenamiento constitucional.

No deja de resultar una paradoja más la desorientación que acreditan los independentistas que huyen a Bélgica, que para ellos sería un Estado edénico, cuando es una monarquía parlamentaria, en la que el rey belga tiene competencias muy superiores a las que nuestra Constitución otorga a nuestro rey. Por lo demás, los republicanos sabemos muy bien que no se puede demonizar a las monarquías parlamentarias que han adoptado algunos de los estados miembros de la Unión Europea más avanzados como Suecia, Dinamarca, Holanda o el Reino Unido. Los independentistas catalanes y sus compañeros de viaje han equivocado su estrategia, pues pretendiendo debilitar la monarquía parlamentaria española la están fortaleciendo y nos conminan a los republicanos, a los que seguimos siéndolo, a que apoyemos la monarquía parlamentaria que nos dimos en 1978.

Al margen de los motivos aludidos, los independentistas catalanes siguen utilizando las instituciones públicas –el Parlament así como el Ayuntamiento de Barcelona, como las más relevantes– para acreditar su desprecio al Estado de Derecho, pues saben o deben saber, como debería saber el Consejo de Estado, que entre las competencias de las mencionadas instituciones no figuran las que les permiten hacer tales pronunciamientos. La libertad de expresión la tienen las personas, y en grado sumo los parlamentarios, en particular los que representan al pueblo español en las Cortes Generales. Pero, una cosa es que los parlamentarios nacionales o autonómicos utilicen la libertad de expresión para manifestarse en contra de la monarquía, de la Constitución o de lo que consideren oportuno, y cosa bien diferente es adoptar una resolución, que es un acto jurídico sujeto a normas competenciales. Pues las instituciones no pueden adoptar actos de ninguna naturaleza que no se correspondan a las competencias que les han sido atribuidas por el ordenamiento jurídico; en otro caso, se generaría un nivel de inseguridad jurídica que un estado de derecho avanzado no puede permitirse.

Si en la actualidad la monarquía parlamentaria fuera un problema para el bienestar de los españoles, si fuera un obstáculo para la solución de nuestros muchos problemas, sin el menor titubeo pediríamos su abolición, pero ese no es el caso. Y es más, su compromiso acreditado con el orden constitucional lejos de ser un hándicap es una garantía para la estabilidad de nuestro sistema político en estos tiempos revueltos. La transición a la democracia, en afortunada frase de Torcuato Fernández Miranda, se hizo «de la ley a la ley» y ese debe ser el modelo que sirva para afrontar el futuro de nuestro Estado, en el que resulta imprescindible jerarquizar los problemas, abordar los principales y alejarse de proclamas populistas que, cual tinta de calamar, nos ocultan los verdaderos retos que debemos afrontar.