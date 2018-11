Las flores de mayo

En unos poco meses se celebrarán las próximas elecciones autonómicas en nuestra comunidad. Lo que resulte de éstas influirá en la vida cotidiana de los valencianos. En aspectos básicos como la enseñanza, o la sanidad o los servicios sociales€ Existe, sin duda, una minoría ajena a estas circunstancias: los ciudadanos de rentas muy altas, que llevan a sus hijos a colegios privados y curan sus enfermedades en la sanidad privada.

El Govern que resultó de la elecciones de mayo 2015 significó un cambio radical en su orientación política. Después de 20 años de gobierno del PP, al perder este partido cerca de la mitad de sus votos, fue sustituido por una mayoría de izquierdas, que se concretó en el llamado Pacte del Botánic, pues en el Jardín Botánico de Valencia se firmó. El lugar donde se hizo, y lo que simbolizan las flores y los frondosos árboles, era como si de nuevo el paraíso terrenal fuera a volver a nuestra comunidad, después de los lamentables años que fueron el ocaso del Partido Popular. Afortunadamente para los valencianos, los firmantes de ese pacto no se empecinaron en traer el paraíso a la nostra terra, pues ya se sabe que cuando se quiere traer el paraíso a la tierra, frecuentemente se trae el infierno.

Las consecuencias para el PP de su lastre judicial no han terminado. Ya puede chillar mucho Isabel Bonig, pero esos, a veces, desaforados gritos parlamentarios no tapan que fueron los expresidentes Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps, tres de los cuatro que ha tenido en la Comunitat Valenciana su partido, y no otros, los que están en la cárcel, o procesados, o imputados. Sin duda, Bonig es una persona honrada, ¿pero por qué hemos de fiarnos de ella, con los precedentes de sus antecesores?

Es bastante evidente que la derecha confía escasamente en su victoria. Su otro partido en la Comunitat, Ciudadanos, tiene un previsible candidato como Toni Cantó, que parece el candidato a palos, pues a seis meses, o menos, de las elecciones, aún no ha formalizado su candidatura y se dedica a opinar de vez en cuando, desde Madrid, de los problemas valencianos.

El Pacte del Botànic supuso un gobierno de coalición entre PSPV y Compromís, siendo su tercera pata Podemos, que ha estado en misa y repicando. La escasa diferencia de votos entre los dos primeros partidos significó que el Gobierno fuera paritario con un presidente socialista y una vice-presidenta y portavoz del Consell de Compromís. Las relaciones entre ambos partidos han sido aceptablemente buenas. Pero realmente estamos en ante una coalición con otra coalición, pues Compromis está compuesta por Iniciativa, una escisión de IU, el Bloc, de carácter nacionalista, y Verdes. Iniciativa aportó en las últimas elecciones las figuras más conocidas –Mónica Oltra o Joan Ribó– el Bloc, especialmente en los pueblos, la estructura de partido, y los Verdes supongo que una nota de color.

La aritmética electoral ha obligado al PSPV a gobernar con ese heterogéneo conglomerado, una de cuyas últimas perlas ha sido el discurso del president de la Corts, Enric Morera, perteneciente al Bloc, en la entrega de los Premis Octubre: «No hay derecho al encarnizamiento con los presos políticos catalanes», afirmó. ¿Y si dejáramos a la justicia de un Estado de Derecho como es España decidir a quién encarcela o no?

President, no acuse sólo a la derecha de intentar despertar el anticatalanismo latente en parte de la sociedad valenciana, que sin duda lo hace. Es que algunos de los máximos dirigentes de sus socios parlamentarios le echan gasolina a ese rescoldo, que estaba afortunadamente casi extinguido. No hay por ello que negarle notorias cualidades de estadista a Ximo Puig. La encuesta publicada por este diario con motivo del 9 d'Octubre, pronosticaba al PSPV no sólo el ser más votado, sino a considerable distancia de los demás partidos. Sin duda, el president ha contribuido mucho a ello, pues pese a las muchas deficiencias de gestión en este cuatrienio de muchos de sus consellers, ha sabido situarse por encima del día a día y contagiar a sindicatos, patronal u otros sectores socialesla idea de un futuro ilusionante para el País Valenciano. En una de las muchas definiciones de lo que es una nación –aquí lo aplicaré a la Comunitat Valenciana– está la que escribió Ortega y Gasset: «Una nación es un proyecto ilusionante de vida en común». Y a un líder político no se le juzga sólo por lo que ha hecho, sino por las expectativas que despierta.

Aunque seis meses en política es mucho tiempo, a día de hoy Puig, según indican los pronósticos, tendrá la posibilidad de gobernar con menos hipotecas políticas y, si le salen las cuentas a Pedro Sánchez y María Jesús Montero, más recursos económicos.