¿Votan las mujeres?

Puestas a copiar, deberíamos tomar buena nota de las últimas elecciones norteamericanas. No es que hayan conseguido más senadoras y congresistas que nunca, es que el aumento de candidatas en todos los estados supone un cambio que se ha ido forjando en los último años y que tras el movimiento MeToo está siendo reforzado. 103 senadoras, más diez que no renovaban puesto se convierten en 113 mujeres, de muy distintas características, que van a mostrar la realidad de ese país al que todos los demás miran. Esas mujeres senadoras y congresistas van a refrescar y abrir las ventanas de las instituciones estadounidenses. En breve, los partidos políticos de nuestro país tendrán que elaborar las listas de candidatos y candidatas a las municipales, autonómicas y europeas y espero que cunda el ejemplo.

Estamos en un momento tan importante en la historia de las mujeres que creo que los tiempos de las políticas de cuotas o de listas cremallera tienen que acabar. Necesitamos un cambio radical. Ya no es de recibo eso de «solo van a las listas la mujeres que valen», porque estamos muy hartas de hombres que no valen y, sin embargo, siguen estando en la política sin que sientan (por lo que yo aprecio como ciudadana concernida y preocupada) ni una pizca de remordimiento o duda sobre su capacidad y mérito. Quizá sea una ilusa o un ilusionada, no lo sé, pero ya es hora de que las votantes y los votantes cambiaran el rumbo de las cosas, solo por probar, y si no funciona pues nos quejamos, protestamos y en las siguientes elecciones tomamos medidas.

¿Se van a atrever los partidos a llevar como cabeza de lista y primeros puestos a muchas más mujeres que hombres? ¿Van a salvar el expediente incluyendo mujeres para esgrimir esa supuesta paridad en la campaña? Veremos.

Puestas a copiar, las mujeres deberíamos ir a las urnas en masa, con nuestros hijos e hijas de la mano para enseñarles qué significa eso de coger una papeleta de un partido y meterla en una urna para decidir la sociedad que queremos tener. Nuestros hijos e hijas se educan viendo, observando y repitiendo lo que sus padres y madres hacen y la liturgia del voto es una de las lecciones más bonitas que les podemos enseñar.

Las mujeres que después del esfuerzo de otras muchas, podemos votar y podemos ser electas. Creo que tenemos la obligación de transmitir esa cultura del esfuerzo continuo y constante, de perseguir y conseguir el derecho de participar como los hombres en la sociedad en la que parece que nada más que nos corresponden obligaciones.

A nuestras hijas debemos llevarlas a los colegios electorales para que tengan presente que no siempre hemos tenido el reconocimiento de ciudadanas de pleno derecho y hemos podido votar y ser votadas. A nuestros hijos debemos llevarlos con nosotras a votar para que entiendan que ese gesto es su aportación a cambiar o mantener el rumbo de su vida y el de mucha gente. Deben aprender que no es baladí votar o no votar. Quedarse en casa mientras otros deciden por nosotros es ofender o todas aquellas personas que lucharon aquí y en todas partes por tener eso que parece una chorrada, el derecho al voto.

Puestas a copiar, a mí me gustaría que en los datos de participación de todas las elecciones que se convocasen a partir de ahora se muestre el dato desagregado por sexo y sepamos cuantas mujeres votan en cada comicio. Es importante. La ONU, hace unos años, llamó la atención a España por no mostrar los datos de las estadísticas de cualquier tema desagregado por sexo y al hacerlo se ha abierto un panorama nuevo en cuanto a la participación e influencia de las mujeres en cualquier campo que se quiera analizar. Cuando sepamos cuántas mujeres votan, seguro que los partidos se dan prisa por captar el voto femenino.

Tiempo al tiempo.