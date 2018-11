Las lluvias han ido cayendo de forma generalizada y dispar durante las últimas semanas. Al quien le ha llovido y al que ve los medios de comunicación más generalistas le es fácil responder que sí, que ha llovido y mucho. Parece increíble que queden sectores sin apenas lluvia en las últimas semanas en España, y en especial en el Mediterráneo, pero los hay. Cerca de donde algunos han recogido 50, 100, 200, incluso 500 mm los últimos días, otros no han llegado a 10. Las "malditas" montañas, benditas para otros, hacen de las suyas, creando disparos pluviométricos a un lado y sombras absolutas al otro. Por lo que tengo cerca, la comarca alicantina del Alto Vinalopó lleva muy poca lluvia recogida y ha visto como casi todos sus vecinos han mojado pero, estoy seguro que de eso pasará en otras partes de España que no saldrán en los medios. En el fondo da más rabia porque lo de "mal de muchos consuelo de tontos" es cierto, pero es duro ver como a unos les sale la lluvia por las orejas, mientras tú sigues a dos velas. Por otro lado, está la consideración de la lluvia como amenaza y maldición y no como bendición. El agua no es ácido pero lo parece a raíz de los que algunos piensan de los avisos de AEMET. No creo que estos avisos estuviesen mal puestos, peor hubiera sido no ponerlos para que luego hubiera habido desgracias. No es una situación fácil de manejar, los mismos que critican el aviso rojo y la suspensión de las clases, se quejarían más si hubiera llovido todo lo previsto y en todos los sitios y no se hubiesen tomado medidas. Porque esa es otra, las divisiones zonales de AEMET son pésimas, la Geografía y un estudio climático de cada tipo de riesgo debería ser aplicado con seriedad para evitar que aparezcan zonas en verde al lado de zonas en rojo, pero también conviene insistir en que en las mismas zonas con aviso, unos municipios han recibido mucha agua y otros casi nada.