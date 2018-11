La sentència del Tribunal Suprem que obliga l'Estat a tornar als consumidors el que han pagat pel manteniment de la plataforma Castor es pot resumir amb el clàssic acudit: tinc dues notícies, una bona i una mala; per quina vols que comence? La bona és que l'Estat ha de restituir allò que hem pagat indegudament. La mala és que l'Estat som tots, i per tant som els contribuents els que haurem d'escurar-nos les butxaques. Així doncs, ens alegrem o ens disgustem? No sé vostès, però jo estic tan esbalaït com el pacient a qui el metge li diu: tinc que donar-li dues notícies: una mala i una bona. La mala és que la seua dona té gonorrea. La bona és que vostè no li l'ha transmès.

Com l'entramat empresarial de Castor no és qui ha de tornar els diners, no sonarà cap telèfon al Suprem perquè diga blanc allà on ha dit negre, com va passar amb l'impost de les hipoteques. Es confirma així la creença popular que sempre paga el mateix, puix que allò que no pagarem com a consumidors en la factura del gas ho pagarem com a contribuents a través dels impostos. Un, que no és jurista però tampoc imbècil, pregunta per què els culpables de la clàusula d'indemnització a Castor (Zapatero aprovant-la i Rajoy pagant-la) no són acusats de malversació, quan els polítics catalans són acusats per la despesa, presumpta, d'organitzar el referèndum.

Costa de creure que cap advocat de l'Estat advertira al Govern de les condicions abusives dels inversors. I qui diu inversors diu Florentino Pérez. I és que el president del Real Madrid és un expert redactant contractes: si el negoci va bé l'inversor es fa milionari, però si va mal els consumidors paguem la trencadissa per una clàusula que blinda l'accionariat contra les pèrdues econòmiques. Si algun dia munte jo una empresa i fracasse, rebré també el mateix tracte? La pregunta és tonta, ja ho sé, atès que no tinc capacitat de convidar ministres a la llotja del Bernabéu, on els gols empresarials no pugen al marcador del partit, però sí a les pàgines del BOE.