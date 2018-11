Hablen con sus madres

La voz de mi madre. Eso es lo que significa teléfono para mí. Desde que me fui de su lado llamé a casa todos los días, sin falta. Daba igual donde estuviera, por trabajo o de vacaciones. Escuchar su voz al descolgar el teléfono era el mejor alimento para calmar la morriña, que dolía. Ahora ya no llamo, porque una de las ventajas de haber vuelto a mi València es que la veo todos los días, y, cuando no, le mando mensajes. Mi madre sigue estando ahí, pero los 'datos' han jubilado al teléfono. Mis minutos de llamadas, casi ilimitados, llegan a fin de mes sin usar. Qué pena, perdónenme la nostalgia (debe ser el otoño, que es territorio fértil para ella), que los mensajes hayan sustituido a la voz, hasta de los que más queremos. Pienso esto mientras leo en 'El Independiente' que las cabinas telefónicas desaparecerán el 1 de enero. Descubro que en España aún hay 16.600 cabinas. Desde la mitad no se hace ninguna llamada. Ninguna. Qué pena, otra vez. Les dejo, perdónenme, que voy a llamar a mi madre. Háganlo ustedes también, si tienen la suerte de poder hacerlo.