Sembrar la llavor

Els fruits d'anys i anys deteriorant l'educació cívica de la població es reflexa avui en tota la societat de l'Estat espanyol. Només cal veure a la població de diverses edats penjats pel carrer dels mòbils, dels smartfons, de les tabletes i demès utensilis electrònics abstrets, tancats en la seua bombolla individual. La falta de referents cívics, propiciada interessadament per les instàncies de poder des de fa molts anys, ha creat una societat fortament individualista basada en la competitivitat entre persones com a motor de les relacions socials, perdent tot sentit col·lectiu en quant a referents socials i valors comuns. Els avanços tècnics no són dolents en si, però per a la seua correcta utilització i per a servir per al progrés social cal tindre una base educativa en valors cívics i un pensament crític. Les informacions massives esbiaixades i interessades fomenten encara més la distorsió i la metida, amaguen el vertader problema i faciliten la tasca de les elits dominants per a perpetuar-se en el poder.

Aquest analfabetisme social es reflexa contínuament en el dia rere dia en les qüestions més primàries de respecte social i públic: replegar les merdes dels gossos, utilitzar les papereres i contenidors, respectar les senyalitzacions per a la circulació, respectar els horaris de descans, etc., a més a més, aquest analfabetisme es reflexa de forma més rotunda en la tolerància social a la corrupció en general i a la corrupció pública en particular, no s'explica, si no és per aquest analfabetisme, que continuen en la vida pública i privada institucions i persones fortament tacades per aquesta xacra social, als quals molta gent inclús els aplaudeix. Està molt arrelada la creença, ens ho han fet creure interessadament, què tothom és corrupte per genètica i el que no ho és es perquè no pot.

Un país que no s'escandalitza, ni penalitza i tolera la corrupció està malalt greu de sentit democràtic i d'educació en civisme i servei públic. Aquesta situació ha fet alçar algunes veus de forma clara i valenta com ho és la de Toni Mollà denunciant la situació i demanant una regeneració d'una «societat indecent» a través d'una revolució moral i cultural, empentada a través d'un contrapoder civil il·lustrat.

Estant d'acord totalment amb aquesta proposta, pense que cal també incidir fortament en l'ensenyament per a que canvie el model educatiu públic amb la inclusió dels valors cívics, humanistes i crítics en totes les etapes formatives, és la forma d'inocular la vacuna i sembrar la llavor en les noves generacions per al futur de la societat. Si no es fa potser no tindrem cap futur.