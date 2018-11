La contractació pública, una oportunitat

Sé que segurament el lector que llija el títol de l'article pensarà que la contractació pública no és el tema més apassionant del que escriure a un periòdic d'informació general com este. Sembla més bé alguna cosa més pròpia de revistes especialitzades, on estudiosos de la llei poden exposar les possibilitats –majors o menors– de desenvolupament de la mateixa. Però com que és un assumpte transcendental, l'obligació de tot governant és explicar-ho.

Només per posar alguns exemples, i des d'una perspectiva global, a través de la contractació pública es poden fer polítiques actives de cooperació al desenvolupament. També es poden fer polítiques a favor de la igualtat entre hòmens i dones al món empresarial, per exemple; o afavorir els productes alimentaris de kilòmetre zero, és a dir, produïts a les proximitats. També es pot afavorir l'ús de productes no contaminants en la neteja o millorar les condicions laborals de les persones que treballen per a les contractes municipals. De fet, la nova llei de contractes del sector públic, aprovada al 2017, tot i que ens ha suposat a les administracions públiques un cert entrebanc perquè hem hagut d'adaptar tota la nostra tramitació administrativa a la nova situació legislativa, és una grandíssima oportunitat per a implementar una contractació pública responsable. Bé, més que una oportunitat, de fet és una obligació ja que la pròpia llei establix que s'han d'introduir clàusules socials a tota la contractació pública.

Abans d'entrar en vigor la nova llei, des de l'Ajuntament de València ja aprovàrem tota una bateria de clàusules socials, ambientals i lingüístiques, encaminades precisament a millorar la qualitat de la nostra contractació. Així, obligàrem a les empreses que es volien presentar a les licitacions públiques a tindre un pla d'igualtat o a tindre polítiques específiques al respecte, a usar productes no contaminants o neutres en la neteja d'escoles o edificis municipals, i a senyalitzar en les dos llengües oficials quan es feia alguna obra. Gràcies també a una clàusula ambiental, tots els edificis municipals disposen ara mateix de contenidor de reciclatge. A més, aprovàrem una clàusula que impedia modificar unilateralment les condicions laborals dels treballadors i treballadores en cas de subrogació, i també hem aplicat clàusules per a contractar energia amb certificat d'origen verd.

Però tot això no és prou. Cal anar més enllà. Per això, a l'Ajuntament de València hem iniciat el camí per aprovar una nova instrucció de contractació municipal responsable, producte de l'avaluació de les clàusules ja aprovades i també de la introducció de noves. Per cert, les empreses que contracten amb l'ajuntament hauran de demostrar que estan complint amb totes les clàusules del contracte. La contractació pública de l'ajuntament significarà en 2019 quasi 300 milions d'euros. Vos imagineu tot el que es pot fer a través de la contractació per millorar la vida de la gent o per millorar el medi ambient? Jo sí i m'apassiona.