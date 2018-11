El otro cuaderno de mamá

Nuestra madre murió repentinamente sin que nadie imaginara que pudiera sufrir una muerte súbita que a las tres hermanas,"tres como en los libros de cuentos," nos decía ella , nos supuso un doloroso asombro dado que, hasta la víspera, había llevado una vida cotidiana verdaderamente sana en cuanto a alimentación y a hacer ejercicio, pues caminaba todos los días diez kilómetros y algunas veces más, en bicicleta, y se alimentaba de verduras, legumbres, arroz integral, fruta y mucha agua. A nosotras tres nos adoraba. Nos había puesto a cada una el nombre de una niña de cuento, así que la mayor se llamaba Alicia, como la que vive en un país maravilloso inventado por Lewis Carrol, y la segunda Celia, igual que la protagonista de los cuentos de Elena Fortún, y a mí me llamó Mari Pepa como la protagonista de unas historias protagonizadas por una niña que vivió en la preguerra y guerra de España y tenía un mundo muy peculiar y propio en su cabeza y cuya autora era Emilia Cotarelo. Personalmente hubiera preferido que me llamase Mariquita, como la muñeca Mariquita Pérez. De la ausencia de nuestro padre nos hablaba poco, diciéndonos que había cruzado los mares y que volvería cuando pudiera traernos a nosotras y a ella un collar de oro y coral a juego con una sortija y una pulsera.

Pero ignorábamos algo terrible de la vida de mamá que contaba en uno de sus tres cuadernos, el de las tapas negras, diferentes de las de los otros dos, que las tenían rojas como el fuego y que nos permitía leer. La lectura clandestina del cuaderno oscuro como el carbón que comenzó Alicia nos asustó hasta no poder pronunciar ni una palabra, solo mirarnos consternadas y ella, Ali, tuvo que dejar de leer debido al llanto. Así que proseguí yo la lectura procurando que no me temblaran ni la voz ni las manos ni, en consecuecia, tampoco el cuaderno.

"Soy la criatura más desdichada del mundo, la peor tratada por un marido que me maltrata, desprecia, insulta, golpea, me escupe en plena cara y me amenaza con matarme despacio, muy despacio, haciéndome pedacitos en su clínica de médico, una noche en que no veré la primera luz del nuevo día. No quiero por nada del mundo que las niñas sepan por mí que su padre es un ser malvado, malísimo de toda maldad, que disfruta causándome daño de palabra y de obra. Sé que si no huyo lejos de él, a la otra punta del mundo, me martirizará sádicamente hasta que me destruya. A veces pienso que fui una estúpida por no darle importancia a su autoritarismo de nazi. Ahora me digo que me parece increíble mi altísimo grado de cretinez."

Celia continuó la lectura tratando de leer con serenidad, lo que consiguió respirando hondo entre párrafo y párrafo para, a continuación, suspirar y proseguir: "Mi marido ya en los días de noviazgo se mostraba conmigo a veces altanero y grosero, pero yo era tan tolerante debido a lo mucho que lo quería, que me ponía parches en los ojos para no ver la horrible verdad de que no me quería y de que disfrutaba sádicamente causándome dolor, y haciéndome llorar. Mis lágrimas le hacían reír a carcajadas estrepitosas de ogro. Cuando me quedé embarazada por primera vez me advirtió con ademán muy severo y marcial que me castigaría duramente si la criatura no era un varón. Y no lo fue, sino una preciosa niña, Alicia, a la que no quiso ver hasta bastantes meses después de su nacimiento. Y la llegada de las otras dos que la siguieron hizo que se portara aún peor conmigo, pues me dio una paliza por cada una, según me aclaró, que me supuso la rotura de los huesos nasales y la fractura de la escápula izquierda. No sabía a quién acudir, para salvarme de quella bestia, pues mi madre me había asegurado repetidamente, terca y machacona, que Nicasio Barajo era un indeseable, un cafre con pantalones muy replanchados y camisa almidonada que daba el pego a pánfilas y tontainas como yo, por lo que ella no me acogería si me marchaba de su lado y quería volver a casa, pues se había cansado de asegurarme que mi matrimonio con ese 'no ser' acabaría de pésima manera. Ya durante la noche de bodas mi flamante marido me pegó una bofetada que le devolví con un zapatillazo y él tuvo que aguantarse por causa de la entrada en la habitación de la camarera del hotel, que nos traía la cena. Estuve a punto de decirle, al verla tan sonriente y dispuesta a marcharse, que se quedara o que me llevara con ella, pero no me atreví y de nuevo volvió mi martirio, pues nada más que nos quedamos solos me tapó fuertemente la boca con un pañuelo que me impedía pronunciar palabras y dar gritos pidiendo socorro. Luego me rompió brutalmente el himen con sus dedazos diciéndome que me habría lastimado más su miembro viril, mayor que el de un chimpancé. Así que, hijas queridas, para salvar vuestra vida y la mía me decidí, tras superar titubeos, vacilaciones, miedo y mucho temor, a echarlo de nuestro lado para siempre. Entonces hablé con una amiga farmaceútica que, sin preguntas ni indagaciones, me proporcionó lo que necesitaba para hacerlo viajar al otro mundo plácidamente. Y el médico, colega suyo, diagnosticó que el paro cardiaco que le había causado la muerte se debía a una presión arterial sistólica no alta, sino disparatada. Y os diré que la viudez no me hizo feliz porque tuve que callarme cuando vosotras, mis hijas y todas mis amigas y allegados no cesábais de consolarme por haber perdido a aquel hombre tan guapo, tan inteligente, tan cortés; no millonario, pero sí lo suficientemente rico, para que las niñas y yo vivieramos con toda holgura, sin que nos faltara nada de nada y pudieramos satisfacer todos nuestros caprichitos. Adoro a mis hijas. Antes de hacerles daño me iría de este mundo. Por eso voy a destrozar el tercer cuaderno, donde descargué toda la amargura y dolor que me causó su padre".

Pudo romperlo porque descubrió que estaba en nuestras manos y supo que habíamos leído su contenido e incluso escrito comentarios a propósito de su veracidad y mentira y eso hizo que se fuera de este mundo o, sin eufemismos, se matara envenenándose como había hecho con nuestro padre, su marido. La recordamos a diario y seguimos queriéndola y no nos sentimos culpables, sí arrepentidas de haberle requisado este cuaderno, a punto de ser terminado, y al que siempre llamaremos "El otro cuaderno de mamá".

Hasta aquí todo es en esta mezclilla fabulación, invención, hechos fictos e imaginarios, pero quiero añadir una adenda o explicación afirmando que las bestiales y macabras acciones del personaje masculino no son un cuento que se me haya ocurrido: las realizó de verdad con una niñerita que no había cumplido quince años el padre del bebé de un mes que ella cuidaba, sin que la esposa y madre de la criatura rechistara por temor a aquel energúmeno y a su cinturón de duro cuero del que tenía barbaramente marcada la espalda.

Esto ocurría en la década de los años sesenta hasta que el maltratador se mató en un accidente de coche y la niñerita entró en un convento como limpiadora, lejos del mundo que la espantaba. Desde entonces ha pasado mucho tiempo y hay mujeres que siguen siendo martirizadas y asesinadas por hombres, sin que esos verdugos reciban castigos públicos como escarmiento disuasorio de todos los demás maltratadores y femenicidas.